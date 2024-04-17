Sevgilisinin ayakkabıları ayağını acıtınca ayakkabılarını değiştirdiler! Ortaya bu görüntüler çıktı... Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan ve kullanıcılar arasında popüler olan görüntülerde sevgilisinin ayağını ayakkabı acıtınca ayakkabılarını değiştirmeye karar veren bir çift yer aldı. Genç adam kendi ayakkabılarını sevgilisine verirken onun ayakkabılarını giyerek yolda yürümek için büyük bir çaba sarf etti. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İşte gerçek aşk" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadar güzel seven bir adamı kesin aldatırlar" yorumunu yaptı.







