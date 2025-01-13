Kongre tarihi öne çekildi, kulisler hareketlendi... Herkes aynı tarihi bekliyor: Kabinede büyük değişim gündemde!

31 Mart yerel seçimlerin ardından gündemde gelen değişim nihayete eriyor. Beklenen değişim 23 Şubat günü yapılacak 8. Olağan Kongre ile başlayacak. Parti içinde kabine değişikliğinin kongreden önce mi yoksa sonra mı yapılacağı senaryoları ise şu şekilde dile getiriliyor:

“Kongreden bir kaç gün önce kabine üyeleri değişebilir, kabine dışı kalanlar, kongre de Merkez Karar Yönetim Kurulu’na (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) alınabilirler.”

"AYNI GECE KABİNE DEĞİŞEBİLİR"

AK Parti de dillendirilen bir diğer değişim senaryosu ise, “23 Şubat AK Parti’de Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri değişir. Aynı gün yeni genel merkez yönetimi belirlenir ve aynı gece kabine değişebilir.”

"GÖZLE GÖRÜLÜR BİR DEĞİŞİM" GÜNDEMDE

Ekonomim'de yer alan habere göre; AK Parti içinde hem parti yönetiminde hem de kabinede ciddi oranda bir değişim bekleniyor. İl başkanlarında yüzde 75 değişime giden AK Parti’de gözler kongreye çevrildi. Partili kurmaylara göre aynı oran parti yönetimi ve kabineye yansımaz ancak gözle görülür bir değişimin olacağını beklediklerini dile getiriyorlar. AK Parti içinde parti politikalarında da değişim bekleniyor. Bu değişim Cumhurbaşkanlığı Teşkilat yapısında başladı. Değişimin parti politikalarına da yansıyacağını dile getiren AK Partililer, “Parti tüzüğünde de değişiklik olabilir. Kadın ve genç kotası getirilebilir. Üç dönem kuralı tamamen kaldırılabilir” değerlendirmeleri yapılıyor.

KONGRE ÖNCESİ MİLLETVEKİLLERİ İLE BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aradan sonra 23 Şubat’ta yapılması planlanan 8. Olağan Kongre öncesi 5 grup halinde partisinin milletvekilleri ile bir araya gelecek. Erdoğan milletvekillerini dinleyecek. Milletvekillerinin öneri, beklenti ve şikayetlerini not edecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 23 Şubat tarihinde yapılacak 8. Olağan Kongre öncesi kısa bir tatil yapacağı ve burada da MKYK ve MYK üyelerini belirleyeceği söyleniyor.