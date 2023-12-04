MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Konseri son anda iptal edince tepki çekmişti... 'Yılın en iyi kadın şarkıcı' ödülünü alan Melike Şahin'in kıyafeti dalga konusu oldu!

Konseri son anda iptal edince tepki çekmişti... 'Yılın en iyi kadın şarkıcı' ödülünü alan Melike Şahin'in kıyafeti dalga konusu oldu!

04.12.2023 07:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melike Şahin, etkili olan lodos nedeniyle son dakikada sahneye çıkamayınca büyük tepki çekmişti. Bu tepkilerle gündemdeyken 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde boy gösteren şarkıcı tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat faaliyetleri kapsamında öğretmenlere özel düzenlediği konserde şarkıcı Melike Şahin sahne alacaktı. Ancak Şahin son anda rüzgar gerekçesiyle konseri iptal edince büyük tepki çekti.

İBB ile de arasında gerilim olan şarkıcı 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde boy gösterdi.

11

İddialı yırtmaç! "Aç da rahatla" yorumları İddialı yırtmaç! "Aç da rahatla" yorumları

KONSERE NEDEN ÇIKMADI?

Yılın en iyi kadın şarkıcı ödülünü kazanan Melike Şahin törende de "Kimseyi ikna etmekle ilgili benim şu anda söyleyecek bir şeyim yok. Sadece oraya gelen insanlara çok ayıp oldu. Hiç benle alakası olmayan bir sebepten mağdur oldular" dedi.

sfsfs

CEKETİ DİLE DÜŞTÜ

Gecede oversize'ı abartan şarkıcının tarzı dile düştü. Melike Şahin'in ceketini görenler "Babasını ceketi mi?", "Büyük al seneye de giyersin denmiş", "Gecenin göz kanatanı", "Çok rüküş" yorumlarında bulundu.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konuşması gündem oldu! "Ölen çocuklar var"Konuşması gündem oldu! "Ölen çocuklar var"
Kardeşinden olay paylaşım! Ailesi reddetti mi?Kardeşinden olay paylaşım! Ailesi reddetti mi?
O fenomenin altın dolu hayatını tek tek paylaştı! "Yatak odalarını bile..."O fenomenin altın dolu hayatını tek tek paylaştı! "Yatak odalarını bile..."
Anahtar Kelimeler:
Melike Şahin kelebek ele kelebe
En Çok Okunan Haberler
Yurt yolunda facia! Mine Nur hayatını kaybetti, arkadaşı son anda kurtuldu

Yurt yolunda facia! Mine Nur hayatını kaybetti, arkadaşı son anda kurtuldu

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! Onur Atilla yaptığı taklitle herkesi kırdı geçirdi

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! Onur Atilla yaptığı taklitle herkesi kırdı geçirdi

Dev maçta hakem skandalı! Haaland çıldırdı, maç sonu küfürlü paylaşım

Dev maçta hakem skandalı! Haaland çıldırdı, maç sonu küfürlü paylaşım

Korku dolu anlar! Seyir halinde yolcu otobüsüne ateş açıldı

Korku dolu anlar! Seyir halinde yolcu otobüsüne ateş açıldı

Maç sonu sürpriz! Oyuncular bayram etti

Maç sonu sürpriz! Oyuncular bayram etti

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı gündem oldu! Zombi şirket uyarısı

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı gündem oldu! Zombi şirket uyarısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.