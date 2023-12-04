Konseri son anda iptal edince tepki çekmişti... 'Yılın en iyi kadın şarkıcı' ödülünü alan Melike Şahin'in kıyafeti dalga konusu oldu!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat faaliyetleri kapsamında öğretmenlere özel düzenlediği konserde şarkıcı Melike Şahin sahne alacaktı. Ancak Şahin son anda rüzgar gerekçesiyle konseri iptal edince büyük tepki çekti.

İBB ile de arasında gerilim olan şarkıcı 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde boy gösterdi.

KONSERE NEDEN ÇIKMADI?

Yılın en iyi kadın şarkıcı ödülünü kazanan Melike Şahin törende de "Kimseyi ikna etmekle ilgili benim şu anda söyleyecek bir şeyim yok. Sadece oraya gelen insanlara çok ayıp oldu. Hiç benle alakası olmayan bir sebepten mağdur oldular" dedi.

CEKETİ DİLE DÜŞTÜ

Gecede oversize'ı abartan şarkıcının tarzı dile düştü. Melike Şahin'in ceketini görenler "Babasını ceketi mi?", "Büyük al seneye de giyersin denmiş", "Gecenin göz kanatanı", "Çok rüküş" yorumlarında bulundu.







