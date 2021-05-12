Kontrol edilmesi lazımmış! Bahar Candan kendisini bir silaha benzetti: "Kendi kafasına da sıkabilir"

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, bu tarz programların aranan yüzüne dönüşmüştü. Son olarak "Doya Doya Moda" programı ile yine kendisinden söz ettirmeyi başarmıştı. Oldukça renkli bir kişilik olan Bahar Candan, meşhur olduğu dönemden beri skandalların bir parçası olmayı başardı ve ününü korudu. Son skandalı ise parayla kendisine arkadaş tutmak istemesiydi. "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var" diyen Bahar Candan, arkadaşı için "5 bin TL maaş, SGK, 3 öğün yemek ve bir ara öğün" gibi imkanlar da sunuyordu. Bu açıklamasıyla sosyal medyada olay yaratan Bahar Candan'ın arkadaşı olmak isteyen çok insan çıktı. Ama Bahar Candan kimi arkadaşı olarak işe aldı, bilen yok. Yakında bununla ilgili de bir paylaşım gelebilir.

Kontrol edilmesi lazımmış

Bahar Candan, ilginç kişiliğiyle usta televizyoncu Armağan Çağlayan'ın da radarına takıldı ve YouTube'daki sohbet programı "Gör Beni"ye davet edildi. Her zaman olduğu gibi ilginç açıklamalara imza atan Bahar Candan, kendisinin bir "silah" olduğunu söyledi: "Bahar Candan bir silah ve kimin elinde olduğu çok önemli. Kendi kafasına da sıkabilir. Benim çok iyi kontrol edilmem lazım."



