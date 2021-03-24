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Konuğu tarafından tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı

24.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında eski eşini öldürdüğü iddia edilen Kibar Hanım'ın konusunu işlediği için tehdit edildiğini söyleyen Esra Erol'un yayın sonrası saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Dün yayınlanan programında açıklama yapan Erol, böyle bir saldırının söz konusu dahi olmadığını iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi.

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Esra Erol, geçtiğimiz günlerde yeni evlendiği adamı dolandırdığı iddia edilen Kibar Ünüvar'ın olayını işlemeye başladı. Dolandırıcılık şüphesiyle ekrana çıkan Ünüvar'ın yıllar önce silahla yaralanma sonucu hayatını kaybeden eşinin ölümüne sebep olduğu ileri sürüldü. Bu konuyu işlemeye başlayan Esra Erol, delilleriyle konuyu işlemeye başlayınca Kibar Ünivar ve çocukları tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

ESRA EROL SALDIRIYA MI UĞRADI?

Yaşanan tehdit olayının ardından birçok mecrada Erol'un yayın sonra saldırıya uğradığı hatta hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. Günlerdir hakkında çıkan iddialara kulak asmadığını ancak babasının haberleri görüp "Kızım benden bir şey saklıyorsun" demesi üzerine açıklama yapmak istediğini söyleyen Erol, canlı yayında sessizliğini bozdu.

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"BABAM BİLE SORDU"

Programının sonunda açıklama yapan Esra Erol şu ifadeleri kullandı: "Beni üzen şey benim saldırıya uğradığıma dair haberlerin sevenlerimi ve ailemi üzüyor olması. Böyle bir durum yok yaşanmadı. Eline klavyeyi geçiren yazıyor. Esra Erol doğru bildiği yayıncılık anlayışıyla devam ediyor. Beni seven herkesin içi rahat olsun.
Bir kavga yaşanmadı. Babam bile 'benden sakladığın bir şeyler var mı' diye sordu. O yüzden bu gerçek dışı haberlerin doğru olmadığının altını çizmek istiyoruz. Gayet iyiyiz sağlıklıyız. Böyle bir durum olursa bu zaten önemli haber sitelerinde görürsünüz. Yalan yanlış bir şeyin bu kadar büyümesini aklım almıyor. Doğru haberlere güvenin."

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Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol
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