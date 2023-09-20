Konuşanlar'a boy takıntısı damga vurdu! Hasan Can Kaya 'Mankenlerden biliyorum...' deyince olanlar oldu

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar yeni bölümleriyle her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 112. bölüm tanıtımı yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Konuşanların yeni bölümüne boy takınstısı olan kadının anlattıkları damga vurdu. Uzun boylu erkeklerden hoşlandığını söyleyen konuk '1.90 ve üzeri erkeklere mest oluyorum' dedi.

Boyunun 1.75 olduğunu söyleyen kadın konuk ve Hasan Can'ın girdiği boy muhabbeti ise kahkahaya boğdu.

Hasan Can; '1.75 bir kadın daha uzun görünüyor. Kadınlar daha kalıplı olduğu için göğüslerden falan dolayı... Açık konuşmak gerekirse daha görkemli şeyler olduğu için aynı boydaki erkekten daha uzun görünüyor. Ben bunu mankenlerden biliyorum' diyince olanlar oldu.

'Mankenleri nereden biliyorum dersen?' diyen Hasan Can başka bir konuğuna atıfta bulunarak 'Levent bey beni bir gün defileye çağırdı' dedi ve salonda kahkaha tufanı koptu.

