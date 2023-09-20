MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Konuşanlar'a boy takıntısı damga vurdu! Hasan Can Kaya 'Mankenlerden biliyorum...' deyince olanlar oldu

Konuşanlar'a boy takıntısı damga vurdu! Hasan Can Kaya 'Mankenlerden biliyorum...' deyince olanlar oldu

20.09.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programı yeni bölümleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Konuşanlar'ın 112. bölüm tanıtımına ise boy takınsıtısı damga vurdu. Aynı boyda olan kadınların erkeklerden daha uzun durduğunu söyleyen Hasan Can 'Mankenlerden biliyorum...' deyince olanlar oldu.

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar yeni bölümleriyle her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 112. bölüm tanıtımı yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Konuşanların yeni bölümüne boy takınstısı olan kadının anlattıkları damga vurdu. Uzun boylu erkeklerden hoşlandığını söyleyen konuk '1.90 ve üzeri erkeklere mest oluyorum' dedi.

hasan can kaya konuğu

Boyunun 1.75 olduğunu söyleyen kadın konuk ve Hasan Can'ın girdiği boy muhabbeti ise kahkahaya boğdu.

hasan

Hasan Can; '1.75 bir kadın daha uzun görünüyor. Kadınlar daha kalıplı olduğu için göğüslerden falan dolayı... Açık konuşmak gerekirse daha görkemli şeyler olduğu için aynı boydaki erkekten daha uzun görünüyor. Ben bunu mankenlerden biliyorum' diyince olanlar oldu.

HASAN CAN 2

'Mankenleri nereden biliyorum dersen?' diyen Hasan Can başka bir konuğuna atıfta bulunarak 'Levent bey beni bir gün defileye çağırdı' dedi ve salonda kahkaha tufanı koptu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pozları beğeni topladı! O detay dikkat çektiPozları beğeni topladı! O detay dikkat çekti
Oyuncu Merve Kayaalp yaşamına son vermişti! Babasının ifadesi...Oyuncu Merve Kayaalp yaşamına son vermişti! Babasının ifadesi...
Tecavüz davasında yargılandı mı? Avukatı sessizliğini bozduTecavüz davasında yargılandı mı? Avukatı sessizliğini bozdu
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar kadınları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.