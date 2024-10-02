Konuşanlar'da bomba anlar... Gelinliğiyle benzinlikte kalakalmış! Hasan Can bile duyduklarına inanamadı

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programının yeni sezon bölümleri yayınlanmaya başladı.

Her bölümüyle büyük yankı uyandıran programa bu defa bir gelinle bir damadın fotoğraf çekimi günü yaşadıkları damga vurdu. 'Biz yeni evlendik' diye söze giren konuk 'fotoğrafçının biriyle anlaştık bölge bölge geziyoruz fotoğraf çekimi için... Sema başladı vır vır konuşmaya...' dedi.

Hasan Can 'neden konuşmaya başladı?' diye sorunca kadın konuk 'beni gelinlikle göle soktu' yanıtını verdi. Hasan Can ise 'adamın anlatmadığı kısma bak gelinlikle göle sokmuşsun' dedi.

ANLATTIKLARINA KİMSE İNANAMADI

'Gelelim asıl mevzuya' diye söze yeniden başlayan konuk 'Fotoğraflar çekildi geldik benzinliğe üstümüzü başımızı değiştirmek için. Yakıtı aldım bindim arabaya. Fotoğrafçı da arabada. Sema da arabada zannediyorum tabii. Ben bastım gittim. Arabada bir sessizlik var. Sema dedim ses yok. Sonra baktım arkaya Sema yok. Döndük geri. O ara Sema ağlıyor tamam haklı olabilir ama kafa bırakmadı.' diye konuştu.

BU ANLAR GÜNDEM OLDU

Hasan Can ise duydukları karşısında kahkahaya boğuldu ve 'Tabii canım ne var bunda' yanıtını verdi. Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.