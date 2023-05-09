MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Konuşanlar’ı sunan Hasan Can "Evlenip ayrıldın herhalde" dedi! "Nasıl anlıyorsunuz" diye sorulunca yanıtı olay oldu

Konuşanlar’ı sunan Hasan Can "Evlenip ayrıldın herhalde" dedi! "Nasıl anlıyorsunuz" diye sorulunca yanıtı olay oldu

09.05.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya'nın sevilen programı Konuşanlar her hafta yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. İlgiyle takip edilen Konuşanlar da katılımcıların fantezi itirafları dikkat çekiyor. Yeni bölüme Hasan Can Kaya’nın bir konuğunun evlenip ayrıldığını tahmin etmesinin ardından başka bir konuğun nasıl anladığını sorması damga vurdu. Hasan Can’ın açıklaması olay oldu.

Konuşanlar’ı sunan Hasan Can "Evlenip ayrıldın herhalde" dedi! "Nasıl anlıyorsunuz" diye sorulunca yanıtı olay oldu

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 106. bölüm tanıtımında Hasan Can Kaya bir konuğuna “Sen evlenip ayrıldın herhalde” dedikten sonra başka bir konuk “Nasıl anlıyorsun” sorusunu sordu. Kaya’nın bu soruya yanıtı ise herkesi kahkahalara boğdu.

Hasan Can Kaya “Ben nasıl anlıyorum… Mesela sende de öyle bir vibe alıyorum” dedi. Soruyu soran konuk önce yanlış olduğunu söyledi, sonra hemen doğru bildiğini dile getirdi.

h1

Ünlü isim bunun üzerine, “Doğru anlamışım” diyerek tüm salondan kendisini alkışlamalarını istedi. “Nasıl anladığımı bilmiyorum” diyen Hasan Can “Efe öğretti” sözleri ile tüm salonu güldürdü.

SÖYLEDİKLERİ HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Başka bir konuğunun en son ilişkisinin üç ay bir öncekinin de bir sene sürdüğünü öğrenen Hasan Can “Peki en çok neyinden etkilendin çıktın, zenginliğinden” dedi. Konuğun komikliğinden etkilendiğini söylemesinin ardından “Bir önceki de zengin kesin, öğrenci olan da zengindi dimi” diye sordu. Konuğun “Değildi” demesinin ardından Hasan Can tahminlerini tek tek sıraladı ve herkesi adeta şaşkına çevirdi.

hasan-can-kaya1

“Özel üniversitede öğrenciydi, arabası var” diyen Hasan Can “Doğru” yanıtını aldıktan sonra lüks bir araba markası olup olmadığını sordu. Hasan Can bunu da doğru tahmin ettikten sonra tüm salon kahkahaya boğuldu.

hasan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan giyip mini elbiseli poz verdi! “Nasıl tarz, nasıl farklı”Transparan giyip mini elbiseli poz verdi! “Nasıl tarz, nasıl farklı”
Transparan giyip göğüslerini çiçek motifleriyle kapattıTransparan giyip göğüslerini çiçek motifleriyle kapattı
Anahtar Kelimeler:
hasan can Hasan Can Kaya

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçileri zam oranı belli oldu!

Kamu işçileri zam oranı belli oldu!

Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!

Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!

Erzurum mitingindeki olaylara karışmıştı! Derhal harekete geçildi

Erzurum mitingindeki olaylara karışmıştı! Derhal harekete geçildi

Polise yumruk attı, ortalık bir anda karıştı! O anlar kamerada

Polise yumruk attı, ortalık bir anda karıştı! O anlar kamerada

''Eğer Fenerbahçe'ye giderse, şimdiden uyarıyorum...''

''Eğer Fenerbahçe'ye giderse, şimdiden uyarıyorum...''

Fatih Portakal'ın sert sözlerini duyan Serdar Ortaç bakın ne yaptı

Fatih Portakal'ın sert sözlerini duyan Serdar Ortaç bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.