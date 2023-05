Konuşanlar’ı sunan Hasan Can "Evlenip ayrıldın herhalde" dedi! "Nasıl anlıyorsunuz" diye sorulunca yanıtı olay oldu

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 106. bölüm tanıtımında Hasan Can Kaya bir konuğuna “Sen evlenip ayrıldın herhalde” dedikten sonra başka bir konuk “Nasıl anlıyorsun” sorusunu sordu. Kaya’nın bu soruya yanıtı ise herkesi kahkahalara boğdu.

Hasan Can Kaya “Ben nasıl anlıyorum… Mesela sende de öyle bir vibe alıyorum” dedi. Soruyu soran konuk önce yanlış olduğunu söyledi, sonra hemen doğru bildiğini dile getirdi.

Ünlü isim bunun üzerine, “Doğru anlamışım” diyerek tüm salondan kendisini alkışlamalarını istedi. “Nasıl anladığımı bilmiyorum” diyen Hasan Can “Efe öğretti” sözleri ile tüm salonu güldürdü.

SÖYLEDİKLERİ HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Başka bir konuğunun en son ilişkisinin üç ay bir öncekinin de bir sene sürdüğünü öğrenen Hasan Can “Peki en çok neyinden etkilendin çıktın, zenginliğinden” dedi. Konuğun komikliğinden etkilendiğini söylemesinin ardından “Bir önceki de zengin kesin, öğrenci olan da zengindi dimi” diye sordu. Konuğun “Değildi” demesinin ardından Hasan Can tahminlerini tek tek sıraladı ve herkesi adeta şaşkına çevirdi.

“Özel üniversitede öğrenciydi, arabası var” diyen Hasan Can “Doğru” yanıtını aldıktan sonra lüks bir araba markası olup olmadığını sordu. Hasan Can bunu da doğru tahmin ettikten sonra tüm salon kahkahaya boğuldu.