Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya'dan Sefo'ya tuvalet kağıdı isyanı! ''Utanmadınız mı hayvan herifler?''

Son dönemlerde seslendirdiği şarkılarla Türk müziğine yön veren Sefo, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına konuk oldu. Hasan Can Kaya, ünlü şarkıcının menajerinin bitmeyen talepleri yüzünden Sefo'ya bilendiğini itiraf etti.

''SANATÇI KAPRİSİ VARDI''

Hasan Can Kaya'ya katılan izleyicilerden biri Sefo'ya ''Sanatçı kaprisin var mı?'' sorusunu yöneltince olanlar oldu. Hasan Can Kaya, ''Sefo gelmeden önce sanatçı kaprisi vardı. Onu alacak olan arabanın fotoğrafını falan istediler. Oğlum, ben sana bir bilendim ilk başta! Sonra bir geldi, melek gibi çocuk'' ifadelerini kullandı. Sefo, ''Genelde arabalar geliyor, klimaları falan çalışmıyor ama konsere falan giderken dikkat ediyorum'' sözleriyle kaprisli biri olmadığını dile getirdi.

MENAJERİ MÜDAHALE ETTİ

İzleyiciler arasında Sefo'nun menajeri de yer alıyordu. Olanlar karşısında sessiz kalamayan menajer, ''Aslında bende var kapris'' diyerek tüm dikkatleri üzerine topladı. Hasan Can Kaya, menajere ''Şarkıyı Sefo söylüyor, sana ne oluyor.'' yanıtını verdi.

TUVALET KAĞIDI ÇIKIŞI

Ekibinden tıraş bıçağı ve tuvalet kağıdı da istendiğini anlatan Hasan Can Kaya, ''Benden bol bol tuvalet kağıdı istediler. Neden bunu istediniz hayvan herifler? Utanmadınız mı 6 tane adam tuvalet kağıdı istemeye. Alsanıza bir tane tuvalet kağıdı...'' diyerek, izleyicileri kahkahaya boğdu.



