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Konya'da atmacaya akılalmaz işkence! Göz kapaklarını dikip ayaklarını bağladılar

22.10.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da göz kapakları dikili, ayakları bağlanmış halde bulunan atmaca, operasyonla göz kapağı açılarak tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salındı.

Konya'da atmacaya akılalmaz işkence! Göz kapaklarını dikip ayaklarını bağladılar

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlileri, Tatlıcak Mahallesinde göz kapakları dikili ve ayakları bağlı bir atmacanın bulunduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. Adrese giden hayvanat bahçesi görevlileri atmacayı tedavi etmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine getirdi. Atmacanın göz kapaklarındaki dikişler ve ayağındaki ip kesilerek alındı. Atmaca, herhangi bir görme problemi ve yarasının olmadığının anlaşılmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına salındı.

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''GÖRME KAYBI YOKTU''

Karatay Hayvanat Bahçesi Müdürü Veteriner Hekim Fatih Altay, İç Anadolu Bölgesi’ndeki vahşi hayvanların rehabilitasyon merkezi olan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne bir ihbar ulaştığını ve ekiplerin ihbarı değerlendirdiğini anlatarak, “Özellikle av ve yetiştiricilik maksatlı olarak kullanılan atmacanın gözlerinin ve ayaklarının dikilmiş vaziyette olduğunu gördük. Yaptığımız başarılı operasyon neticesinde gözlerini açtık. Tetkiklerimizde hayvanda bir görme kaybı olmadığı görüldü. O sebepten tekrar doğaya bırakmamız gerekmektedir. Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi İç Anadolu Bölgesinin rehabilitasyon merkezi olduğu için Orman Genel Müdürlüğü’nden, Milli Parklar Müdürlüğü’nden, diğer belediyelerimizden, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan zaman zaman vatandaşın ihbarı neticesinde bu tarz vahşi hayvanlar, yaralı, bakıma, rehabiliteye muhtaç hayvanlar merkezimize getiriliyor. Biz de bunların tedavisini ve rehabilitasyon sürecini tamamladıktan sonra tekrar doğaya geri kazandırıyoruz” diye konuştu.

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(İHA)

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