Köpeğiyle boğuştuğunu görünce gözü döndü, av tüfeğiyle öldürdü!

İstanbul Tuzla'daki Tepeören'de av köpeklerinin ücretsiz dinlenme yeri olarak kullanılan çiftlikte kan donduran bir olay yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayda bilgisayar uzmanı Halis Selçuk D., çiftliğe emanet olarak bıraktığı köpeğini almaya geldi. Ancak köpeğinin Terrier cinsi bir başka köpekle boğuştuğunu gördü. Halis Selçuk D. su tutarak köpekleri ayırmaya çalıştı, başarısız olunca elindeki cisimle köpeğe vurdu. Başarılı olamayınca aracındaki av tüfeğini alarak tekrar çiftliğe girdi. Öfkeden gözü dönen Halis Selçuk D., elindeki av tüfeği ile 'Kral' isimli köpeğe ateş ederek öldürdü.

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatan ekipler, olaya karışan Halis Selçuk D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Halis Selçuk D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

KÖPEĞİN SAHİBİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bilgisayar uzmanı Halis Selçuk D.'nin vurduğu 'Kral' isimli köpeğin sahibi İbrahim Baliç'in ise olaydan sonra adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

DHA

