Köpek balığı dalgıcın başını ısırdı! Korku dolu anlar anbean kameraya yansıdı: "Sallayarak yutmaya çalıştı"

MYNET|DIŞ HABERLER Maldivler'in başkenti Male yakınlarındaki Hulhumale Adası'nda bir köpek balığı dalgıcın arkasından önce yaklaştı. Ardından ise turistin kafasını yakaladı ve dalgıcı sallayarak yutmaya çalıştı. Mucizevi bir şekilde turist hayatta kalmayı başardı. Korkunç görüntüler köpek balığının uzaklaşmasından sonra dalgıcın yüzerek uzaklaşmasıyla sona erdi.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

Dalgıcın şok edici saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ve kendisine çok sayıda dikiş atıldığı bildirildi. Killshot Life ve Divernet'e göre Çinli turistin kaplan köpek balığının saldırısına uğradığı anlarda kaydediledn görüntüler kısa sürede izlenme rekoru kırdı.