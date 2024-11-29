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  4. Köpek balığı dalgıcın başını ısırdı! Korku dolu anlar anbean kameraya yansıdı: "Sallayarak yutmaya çalıştı"

Köpek balığı dalgıcın başını ısırdı! Korku dolu anlar anbean kameraya yansıdı: "Sallayarak yutmaya çalıştı"

29.11.2024 10:21
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.11.2024 10:21
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Maldivler'in başkenti Male yakınlarındaki Hulhumale Adası'nda korkunç bir olay yaşandı. Kameralara saniye saniye yansıyan görüntülerde köpek balığının dalgıca arkasından yaklaşarak saldırdığı görüldü. Dalgıç ölümle burun buruna gelirken mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı.

MYNET|DIŞ HABERLER Maldivler'in başkenti Male yakınlarındaki Hulhumale Adası'nda bir köpek balığı dalgıcın arkasından önce yaklaştı. Ardından ise turistin kafasını yakaladı ve dalgıcı sallayarak yutmaya çalıştı. Mucizevi bir şekilde turist hayatta kalmayı başardı. Korkunç görüntüler köpek balığının uzaklaşmasından sonra dalgıcın yüzerek uzaklaşmasıyla sona erdi.

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HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

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Dalgıcın şok edici saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ve kendisine çok sayıda dikiş atıldığı bildirildi. Killshot Life ve Divernet'e göre Çinli turistin kaplan köpek balığının saldırısına uğradığı anlarda kaydediledn görüntüler kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Maldivler köpekbalığı
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