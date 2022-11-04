Köpeklerin yaptığı hırsızlık hayrete düşürdü! Mağazaya girip pelüş oyuncak çaldılar

Bodrum’da bulunan bir alışveriş merkezine giren 3 köpek, AVM’de bulunan bir oyuncak mağazasının önüne geldi. Sokak köpeklerinden biri kapı önünde beklerken diğer 2'si içeri girdi. Köpeklerden birinin pelüş köpeği çalmasının ardından üç köpek de hızlıca mağazadan kaçarcasına uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeklerin oyuncak çalması, mağazada çalışanların güvenlik kameralarını izlemesiyle ortaya çıktı. Köpeklerin profesyonel hırsız gibi oyuncak çalmaları, mağaza çalışanlarını da şok etti.

ÇALIŞANLAR ŞOKE OLDU: BU DEFA ENGELLEYEMEDİK

Oyuncak firması çalışanlarından Faruk Can, köpeklerin oyuncak çalması karşısında şok olduğunu ifade ederek, “3 tane köpek geldi, 1 tanesi dışarıda etrafı kontrol ederken diğerleri içeri girdi. Biz o sıra müşteriyle ilgileniyorduk. Diğer köpek oyuncak pelüş köpeği aldı ve 3’ü de bölgeden hızla uzaklaştı. Biz yakalamaya çalıştık ancak paramparça yaptılar. Devamlı gelen köpekler, biz daha önce 3-4 sefer engel olmuştuk ama bu defa engelleyemedik. Aldıkları pelüş köpek oyuncağın değeri yaklaşık 300-400 lira civarındaydı” dedi. (İHA)



