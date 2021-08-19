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Köprüden atlayan köpeğinin peşinden nehre daldı

19.08.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de aracıyla Meriç Köprüsü Seyir Köşkü'ne gelen Metehan Aydoğan, köpeğinin bir anda metrelerce yükseklikten nehre atladığını gördü ve kurtarmak için nehre daldı. Köpeğini yakalayıp köprünün ayağına tutunan genci ise ekipler kurtardı.

Köprüden atlayan köpeğinin peşinden nehre daldı

Edinilen bilgiye göre olay Edirne Meriç Köprüsü'nde yaşandı. Aracıyla Meriç Köprüsü Seyir Köşkü'ne gelen Mete Aydoğan, köpeği "Lili"nin bir anda suya atladığını gördü ve Meriç Nehrine girerek saatlerce köpeğini kurtarmak için nehirde kaldı. Etraftaki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KÖPEĞİNİ KURTARIP KÖPRÜNÜN AYAĞINA TUTUNDU

Köpeğini kurtarmak için nehre giren Aydoğan'ın bir süre sürüklendikten sonra köpeğiyle birlikte köprü ayağına tutunduğu görüldü. Ekipler, Aydoğan'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Bölgede bulunan vatandaşlar ise Aydoğan ve köpeğinin üşümemesi için köprü üzerinden ip yardımıyla battaniye uzattı.

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Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu nehre bırakılan bot ile Aydoğan ve köpeği AFAD ekipleri tarafından Meriç Nehri'nde kurtarıldı.

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(İHA)

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Edirne
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