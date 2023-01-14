Korku dolu anlar! Çemberi yakalayamayan akrobat metrelerce yüksekten böyle düştü... O anlar anbean kaydedildi

Meksika'nın Tampico kentinde düzenlenen bir etkinlikte akrobatik bir şov yaptığı sırada havadaki çemberi yakalayamayan Mia Gonzales Soto isimli akrobat 4 metreden büyük bir hızla yer düştü. Seyircilerin nefeslerini tutarak takip ettiği anlarda yetkililer büyük bir hızla olaya müdahale etti. Sirk ışıklarının söndürüldüğü anlarda akrobatın yerde hareketsiz bir şekilde yatması seyircileri endişelendirdi. Akrobatı desteklemek için seyirciler alkış yaparken ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

İZLEYENLERDEN BİRİ MÜDAHALE ETTİ

Fantasy World On Ice sirkinde gerçekleşen olayda kaza geçiren akrobat hastaneye kaldırıldı. Sirk yaptığı resmi açıklamada, “İzleyicilerimiz arasında bir kadın sağlık görevlisi vardı ve gönüllü olarak olay yerinde ilk yardımı yaptı. Kaza oldukça ciddiydi. Mia Gonzales Sonto’nun hastaneden yürüyerek çıktığını belirtelim. Sağlığı mükemmel” ifadelerine yer verildi.