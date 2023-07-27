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    4. Korku dolu anlar! Çırılçıplak elinde silahla otoyola fırladı... Arabalara bir anda ateş etmeye başladı

    Korku dolu anlar! Çırılçıplak elinde silahla otoyola fırladı... Arabalara bir anda ateş etmeye başladı

    27.07.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde kimliği açıklanmayan bir kadın otoyolda dehşet saçtı. Sosyal medyadan yayınlanan görüntülerde çıplak bir kadın elindeki silahla otoyolda bir anda koşarak yoldan geçen arabalara ateş etti. Kadının polis memurları tarafından tutuklandığı ifade edildi.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco bölgesindeki bir otoyolda ilginç anlar yaşandı. Interstate 80 otoyolunda bir anda arabasından çırılçıplak bir şekilde inan kadın çevredekileri araçlara ateş etti. Otoyolda herhangi bir giysi veya iç çamaşırı olmadan şeritler arasında koşan kadın yoldan geçen arabalara tabanca doğrulturken görgü tanıklarının cep telefonu kamerasına yakalandı.

    İHBAR ÜZERİNE YAKALANDI

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    Otoyolda silahlı bir kadının araçlara ateş ettiğinin ihbar edilmesi üzerine Kaliforniya Otoyol Devriyesi olay yerine geldi. Olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken kadın tutuklandı. Kadın daha sonra tedavi ve değerlendirme için yerel bir hastaneye nakledildi. Yetkililer, şimdi kadının amacının ne olabileceğini belirlemek için olayı araştırdıklarını söylüyorlar.

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    Amerika silah otoyol

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