Ülkede tepki çekti! Kafede çalışıyormuş gibi davrandı niyeti bambaşka çıktı... Üstsüz pozlar çekilince olay oldu

Çin’in Guangzhou şehrindeki bir kafede çalışan kadının iç çamaşırını çıkartarak çekildiği pozların ifşa edilmesinden sonra kafe sahibi polise şikayette bulundu. İfşa edilen fotoğraflarda genç kadının önlük ve siyah bir şort dışında sırtını tamamen gösterecek şekilde arkası dönük pozlar verdiği ortaya çıktı. Genç kadının kafenin çeşitli bölümlerinde poz vermesi ise eleştiri oklarının hedefine oturmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Garsonun kıyafet seçimleri konusunda özgür olduğunu savunanlarla birlikte sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü toplumsal kuralları hatırlattı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Toplum içinde böyle giyinmek uygun mu?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “O halde gömleksiz erkekleri de aynı şekilde düşünelim” yorumunu yaptı.