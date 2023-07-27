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    4. Ülkede tepki çekti! Kafede çalışıyormuş gibi davrandı niyeti bambaşka çıktı... Üstsüz pozlar çekilince olay oldu

    Ülkede tepki çekti! Kafede çalışıyormuş gibi davrandı niyeti bambaşka çıktı... Üstsüz pozlar çekilince olay oldu

    27.07.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin’in ismi açıklanmayan bir kafesinde kadın çalışanın hareketleri gündem yarattı. Kafede çalışıyormuş gibi davranan kadının iç çamaşırsız pozlarının ortaya çıkmasından sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Kafe sahibi markasını itibarsızlaştırdığını iddia ederek kadını polise şikayet etti.

    Çin’in Guangzhou şehrindeki bir kafede çalışan kadının iç çamaşırını çıkartarak çekildiği pozların ifşa edilmesinden sonra kafe sahibi polise şikayette bulundu. İfşa edilen fotoğraflarda genç kadının önlük ve siyah bir şort dışında sırtını tamamen gösterecek şekilde arkası dönük pozlar verdiği ortaya çıktı. Genç kadının kafenin çeşitli bölümlerinde poz vermesi ise eleştiri oklarının hedefine oturmasına neden oldu.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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    Garsonun kıyafet seçimleri konusunda özgür olduğunu savunanlarla birlikte sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü toplumsal kuralları hatırlattı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Toplum içinde böyle giyinmek uygun mu?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “O halde gömleksiz erkekleri de aynı şekilde düşünelim” yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin

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