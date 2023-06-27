Korku dolu anlar! Elini yıkamak istedi bir anda köpek balığının saldırısına uğradı... Arkadaşları zar zor kurtardı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Everglades Ulusal Parkı’nda arkadaşlarıyla birlikte tekneyle balık avlanmaya çıkan Nick isimli bir adam, elini temizlemek için teknesinden su yüzeyine doğru uzandı. O sırada bir köpek balığı adamı elinden ısırarak suya doğru çekti. Görüntülerde köpek balığı tarafından ısırılan adamın tekneye geri dönmek için çırpındığı görülürken arkadaşları ona yardım etmek için büyük bir uğraş verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Arkadaşlarının yardımıyla tekneye geri dönmeyi başaran Nick’in yerel basında yer alan haberlere göre ilk müdahalesinin ardından Miami-Dade İtfaiyesi tarafından tedavi edilmek üzere uçakla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Saldırı sırasında ne tür yaralar aldığı belli değil.