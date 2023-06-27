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Korku dolu anlar! Elini yıkamak istedi bir anda köpek balığının saldırısına uğradı... Arkadaşları zar zor kurtardı

27.06.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde Nick isimli bir balıkçı elini yıkamak istedi ve suya soktu. Teknesinden elini denize doğru uzatan Nick bir anda hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Bir köpek balığı Nick’in elini yakaladı ve onu suya doğru çekmeye başladı. Nick’in arkadaşları devreye girerek genç adamı kurtardı. Köpek balığı saldırısının ardından Nick, hastaneye kaldırıldı.

Korku dolu anlar! Elini yıkamak istedi bir anda köpek balığının saldırısına uğradı... Arkadaşları zar zor kurtardı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Everglades Ulusal Parkı’nda arkadaşlarıyla birlikte tekneyle balık avlanmaya çıkan Nick isimli bir adam, elini temizlemek için teknesinden su yüzeyine doğru uzandı. O sırada bir köpek balığı adamı elinden ısırarak suya doğru çekti. Görüntülerde köpek balığı tarafından ısırılan adamın tekneye geri dönmek için çırpındığı görülürken arkadaşları ona yardım etmek için büyük bir uğraş verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

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Arkadaşlarının yardımıyla tekneye geri dönmeyi başaran Nick’in yerel basında yer alan haberlere göre ilk müdahalesinin ardından Miami-Dade İtfaiyesi tarafından tedavi edilmek üzere uçakla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Saldırı sırasında ne tür yaralar aldığı belli değil.

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Amerika Florida köpek balığı

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