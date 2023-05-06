Korku dolu anlar! Metronun içi bir anda dumanlarla doldu... Yolcular camı kırıp dışarı çıkmaya çalıştı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yolcuların metronun vagonundan bir anda yükselen dumanların sonrasında kaçmaya çalıştıkları korku dolu anlara yer verildi. Camı kırmak için yolcuların çekiç ve anahtar kullandıkları görüntülere yansırken istasyonda metro bekleyen diğer yolcuların camı kırmak adına müdahale ettikleri de görüldü. Kırılan camdan yolcuların “Trenden inin” diye bağırarak çığlıklarla açılan boşluktan çıkmaya çalıştıkları anlar gündem yarattı.

ACİL DURUM ANONSU VERİLDİ

Metro istasyonun panosunda ise “Acil durum. Lütfen istasyonu hemen terk edin” mesajı yer aldı. Londra İtfaiyesi, dumanın trenin molalarındaki bir sorundan kaynaklandığını söyledi.