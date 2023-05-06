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  4. Korku dolu anlar! Metronun içi bir anda dumanlarla doldu... Yolcular camı kırıp dışarı çıkmaya çalıştı

Korku dolu anlar! Metronun içi bir anda dumanlarla doldu... Yolcular camı kırıp dışarı çıkmaya çalıştı

06.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Londra şehrindeki bir tren istasyonunda hareketli dakikalar yaşandı. Londra’daki Clapham Common istasyonunda çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metronun bir vagonunun dumanla dolduğu görüldü. Dumanı gören yolcular ise büyük bir panikle camı kırarak dışarı çıkmak istedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yolcuların metronun vagonundan bir anda yükselen dumanların sonrasında kaçmaya çalıştıkları korku dolu anlara yer verildi. Camı kırmak için yolcuların çekiç ve anahtar kullandıkları görüntülere yansırken istasyonda metro bekleyen diğer yolcuların camı kırmak adına müdahale ettikleri de görüldü. Kırılan camdan yolcuların “Trenden inin” diye bağırarak çığlıklarla açılan boşluktan çıkmaya çalıştıkları anlar gündem yarattı.

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Metro istasyonun panosunda ise “Acil durum. Lütfen istasyonu hemen terk edin” mesajı yer aldı. Londra İtfaiyesi, dumanın trenin molalarındaki bir sorundan kaynaklandığını söyledi.

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