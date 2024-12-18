Korku dolu kaza! 9 yaşındaki çocuğun kafasına bisiklet lastiği saplandı... 'Havada takla atıp üzerine düştü'

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Conceicao das Alagoas kentinde çekilen korku dolu güvenlik kamerası görüntülerinde 9 yaşındaki bir çocuğun bisiklet sürerken düşmesi sonucu kafasına bisikletin tekerleğinin saplandığı anlar yer aldı. Olay yerine gelen itfaiyeciler, cerrahlar cıvatayı çıkarmak için harekete geçmeden önce cıvata kesiciler ve açılı taşlama makineleri kullanarak tekerleği kestiler.

Ameliyattan hemen önce çekilen röntgende bisikletin cıvatasının beyninden sadece birkaç santim uzağında olduğu görüldü. Triangulo Mineiro Federal Üniversitesi'nin Clinicas Hastanesi yetkilileri, cıvatanın kafatasına 1 cm girdiğini söyledi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastane ismi açıklanmayan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiğini ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Cıvatanın kafatasından çıkartılmasından sonra çocuk antibiyotik tedavisi için hastanede kalmaya devam ediyor.