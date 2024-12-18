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  4. Korku dolu kaza! 9 yaşındaki çocuğun kafasına bisiklet lastiği saplandı... 'Havada takla atıp üzerine düştü'

Korku dolu kaza! 9 yaşındaki çocuğun kafasına bisiklet lastiği saplandı... 'Havada takla atıp üzerine düştü'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.12.2024 15:03
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Brezilya'da güvenlik kamerası 9 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı korkunç kazayı kaydetti. Görüntülerde bisiklet süren 9 yaşındaki çocuk dengesini kaydederek yere düştü. Ardından ise bisiklet havada takla atarak çocuğun üzerine düştü. Tekerlek öyle bir kuvvetle çarptı ki göbek kısmında bulunan cıvatası çocuğun kafasına saplandı. 9 yaşındaki çocuk acilen hastaneye kaldırıldı.

Korku dolu kaza! 9 yaşındaki çocuğun kafasına bisiklet lastiği saplandı... 'Havada takla atıp üzerine düştü'

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Conceicao das Alagoas kentinde çekilen korku dolu güvenlik kamerası görüntülerinde 9 yaşındaki bir çocuğun bisiklet sürerken düşmesi sonucu kafasına bisikletin tekerleğinin saplandığı anlar yer aldı. Olay yerine gelen itfaiyeciler, cerrahlar cıvatayı çıkarmak için harekete geçmeden önce cıvata kesiciler ve açılı taşlama makineleri kullanarak tekerleği kestiler.

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Ameliyattan hemen önce çekilen röntgende bisikletin cıvatasının beyninden sadece birkaç santim uzağında olduğu görüldü. Triangulo Mineiro Federal Üniversitesi'nin Clinicas Hastanesi yetkilileri, cıvatanın kafatasına 1 cm girdiğini söyledi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

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Hastane ismi açıklanmayan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiğini ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Cıvatanın kafatasından çıkartılmasından sonra çocuk antibiyotik tedavisi için hastanede kalmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya bisiklet kaza
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