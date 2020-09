Korku sevenlere: The Haunting of Hill House konusu ve oyuncuları

Son dönemin popüler Netflix dizilerinden biri olan The Haunting of Hill House kitap uyarlaması bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin esinlendiği roman, 1959'da "Tepedeki Ev" ismiyle Shirley Jackson tarafından yazılmış. Bu kitap, Stephen King tarafından tüm zamanların en iyi korku kitaplarından biri olarak nitelendirildi. Uyarlandığı kitabın gotik ruhunu yansıtmayı başaran dizi, ilk sezonunun yayınlanması ile sevilen yapımlar arasında yer aldı. İşte bir Netflix harikası olan The Haunting of Hill House konusu ve oyuncuları! The Haunting of Hill House Netflix dizisi olsa da, yapımcılığını Steven Spielberg'in şirketi üstelenmiş. Diziyi görsel bir şölene çeviren efekt ve kamera kullanımının arkasında da teknik donanımı ve becerisiyle dikkat çeken yönetmen Mike Flanagan var. Tepedeki Ev konusu itibariyle klişeler barındırsa da çekim tekniği ve oyuncularının performansı ile izleyiciye soluksuz bir macera vadediyor. The Haunting Of Hill House Dizisi Konusu 1992 yazında Olivia ve Hugh Crain, Hill House'a taşınır. Çiftin amacı bu eski ve büyük malikaneyi elden geçirip satarak kar etmektir. Bunun için Olivia, bu eski evi yenilemek ister. Bu arada çiftin çocukları Steven, Shirley, Theodora ve ikizler Luke ile Eleanor, bu ürkütücü eve alışmaya çalışır. Tadilat sırasında yaşanan bitmek bilmeyen sorunlar, evde yaşanan açıklanamayan olaylar ve bir gece yaşanan korkunç bir trajedi sonrası aile malikaneyi terk etmek zorunda kalır. Aradan geçen 26 yılın sonunda Crain çiftinin çocukları ve kendilerinden uzaklaşmış babaları bir araya gelir. Bu bir araya geliş sonunda, hepsi Hill House'da yaşadıklarının sonuçlarıyla yüzleşmeyi başarabilecek midir?

The Haunting Of Hill House Karakterleri / Oyuncuları Dizide birbirinden başarılı ünlü isimler yer alıyor. The Haunting of Hill House Julian Hilliard gibi küçük oyuncuları da kadrosunda bulunduruyor. Korku filmlerinin olmazsa olmazı küçük çocuk karakterini başarıyla canlandıran sevimli oyuncuya, ana karakterlerin çocukluğunu canlandıran dört küçük oyuncu daha eşlik ediyor. The Haunting of Hill House oyuncuları ve karakterlerini yakından tanımanız için detaylı bir liste hazırladık. Olivia Crain (Carla Gugino) Kocasını seven ve çocuklarına karşı şefkatli bir anne olan Olivia, sıklıkla baş ağrısı çeker. Olivia'nın baş ağrılarıyla değişen ruh haline Hill House'un nasıl bir etkisi olacaktır? Evin tadilatı projesi bir süre sonra bir labirente dönüştüğünde Oliva da değişecek midir? Kariyerine pek çok başarılı yapım sığdıran Amerikalı oyuncu Carla Gugino, en son yine bir Netflix yapımı olan Gerald's Game filminde başrol oynadı. Hugh Crain (Henry Thomas / Timothy Hutton) Ailenin babası Hugh Crain, karısına aşık bir adamdır. Yaşanan o korkunç geceden sonra Bay Crain çocuklarını bir arada tutmayı başarabilecek midir? Bir baba olarak gerçekten üstüne düşeni yapabilecek midir?

Hikayenin ana karakterlerinden biri olan Hugh Crain'in gençliğini Henry Thomas canlandırıyor. Aktör Henry Thomas 1971 doğumlu. Karakterin yaşlı versiyonuna bürünen Timothy Hutton ise televizyon izleyicilerinin oldukça aşina olduğu bir oyuncu. Deneyimli aktörü en son How To Get Away With Murder dizisinde izlemiştik. Steven Crain (Michiel Huisman) Crain kardeşlerin en büyüğü Steven, ev işlerinde babasına yardım ederken onunla vakit geçirmeyi sever. Ayrıca Steven, ağabey sıfatıyla küçük kardeşlerini korktuklarında da teselli etmeye çalışır. Yetişkinliğe geçtiğinde Hill House'da yaşanılanları kitap haline getirmesi nedeniyle kardeşleri ile arası açılır. Steven, kardeşleri tarafından aile travmasından para kazanmakla suçlanır. Michiel Huisman daha önce efsane dizi Game of Thrones'da Daario Naharis rolüyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. The Haunting Of Hill House'da Steven karakterinin çocukluğunu Paxton Singleton canlandırıyor. Shirley Crain (Elizabeth Reaser) Crain kızlarının en büyüğü olan Shirley, kibirli karakterine rağmen kardeşlerine çok değer verir. Soğuk ve kontrolcü karakteri ile ailenin geçmişi konusunda da oldukça katıdır. Kocası ile birlikte bir cenaze evi işleten Shirley, zorlu bir sınavdan daha geçeceğinden habersizdir.

Elisabeth Reaser, The Haunting of Hill House dizisinden sonra bir başka ses getiren yapım The Handmaid's Tale dizisinde rol aldı. Genç Shirley karakteri ise dizide Lulu Wilson tarafından canlandırıldı. Theodora Crain (Kate Siegel) Kardeşlerinin deyişiyle "Theo" insanlara dokunmaktan hoşlanmaz. Her ne kadar kardeşlerinin alay konusu olsa da bu nedenle eldiven takar. Yetişkin bir kadın olduğunda da bu alışkanlığını sürdüren Theo, istismara uğramış çocuklarla çalışır. Özel hayatındaki dalgalanmaları ve parasızlığı onu ablası Shirley'in müştemilatında yaşamaya iter. Oyunculuğunun yanında senaryo yazarlığıyla da bilinen Kate Siegel, yapımcı ve yönetmen Mike Flanagan ile evli. Kardeşler içinde sezgiselliği ile öne çıkan küçük Theo'yu dizide Mckenna Grace canlandırıyor. Luke Crain (Oliver Jackson-Cohen) Crain'lerin ikiz çocuklarından Luke, diğer kardeşlerinden daha neşeli ve 6 yaşın getirdiği masumlukla hayalci bir çocuktur. Luke, aşırı duygusallığı nedeniyle yetişkinliğinde uyuşturucu sorunundan bir türlü kurtulamaz. Abisi Steven ve ablası Shirley tarafından başlangıçta destek gören Luke, bir süre sonra büyük kardeşlerinden uzaklaşır. Ancak ikizi Elenor'la bağı hiç kopmaz.