Korkunç an! Poz vermek için kayaların üzerine çıktılar... Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

32 yaşındaki Jyoti Sonar ve eşi Mukesh’i Hindistan'ın Mumbai kentindeki popüler Bandra Bandstand bölgesinde 3 çocuklarıyla beraber geziyordu. Çift hatıra fotoğrafı çektirmek istedi ve denizin kenarında bulunan kayalıklara doğru hareketlendi. Kayalıkların üzerine çıkan çift birbirlerine gülerek poz verirken bir anda da dalgaların etkisiyle sırılsıklam oldu. Dalgalara meydan okuyan ikili dakikalar sonra felaketi yaşadı.

20 SAAT SONRA CESEDİ BULUNDU

Görüntünün yaklaşık 90. saniyesinde Jyoti ve Mukesh, büyük bir dalga çarptıktan sonra suya sürüklendi. Mukesh görgü tanıklarından birinin yardımıyla kurtarıldı ancak Jyoti gelgitli sularda boğuldu. 32 yaşındaki kadının cesedi 20 saat sonra bulundu.

Yıkılmış kocası Mukesh yerel basına yaptığı açıklamada, “Onu kurtarmak için elimden geleni yaptım. Dördüncü dalga bize çarptığında dengemi kaybettim ve ikimiz de kaydık. Karımı tutmaya çalışırken bir görgü tanığı beni bacağımdan yakaladı ama onu kurtaramadık. Çocukların bu travmayı nasıl atlatacaklarını bilmiyorum” dedi.