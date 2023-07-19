Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Korkunç an! Poz vermek için kayaların üzerine çıktılar... Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

Korkunç an! Poz vermek için kayaların üzerine çıktılar... Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

19.07.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç çocuklu bir anne ve baba sahilde fotoğraf çektirmek için harekete geçerken kayalıkların üzerine tırmandı. Dalgaların arasında poz veren çift bir anda sürüklendi. Çocuklarının gözü önünde dalgalara teslim olan anne hayatını kaybederken baba ise görgü tanıklarından birinin yardımı sayesinde kurtuldu.

32 yaşındaki Jyoti Sonar ve eşi Mukesh’i Hindistan'ın Mumbai kentindeki popüler Bandra Bandstand bölgesinde 3 çocuklarıyla beraber geziyordu. Çift hatıra fotoğrafı çektirmek istedi ve denizin kenarında bulunan kayalıklara doğru hareketlendi. Kayalıkların üzerine çıkan çift birbirlerine gülerek poz verirken bir anda da dalgaların etkisiyle sırılsıklam oldu. Dalgalara meydan okuyan ikili dakikalar sonra felaketi yaşadı.

20 SAAT SONRA CESEDİ BULUNDU

kapak2

Görüntünün yaklaşık 90. saniyesinde Jyoti ve Mukesh, büyük bir dalga çarptıktan sonra suya sürüklendi. Mukesh görgü tanıklarından birinin yardımıyla kurtarıldı ancak Jyoti gelgitli sularda boğuldu. 32 yaşındaki kadının cesedi 20 saat sonra bulundu.

kapak1

Yıkılmış kocası Mukesh yerel basına yaptığı açıklamada, “Onu kurtarmak için elimden geleni yaptım. Dördüncü dalga bize çarptığında dengemi kaybettim ve ikimiz de kaydık. Karımı tutmaya çalışırken bir görgü tanığı beni bacağımdan yakaladı ama onu kurtaramadık. Çocukların bu travmayı nasıl atlatacaklarını bilmiyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir

Düğün gününde nişanlısının ihanetini ifşa etti! Tek tek mesajları okudu

Düğün gününde nişanlısının ihanetini ifşa etti! Tek tek mesajları okudu

 Gökyüzünü kapladılar! Göz gözü görmedi...

Gökyüzünü kapladılar! Göz gözü görmedi...

 Sıcaklıktan eridi! Terlikleri asfalta yapıştı... Yalınayak devam ettiler

Sıcaklıktan eridi! Terlikleri asfalta yapıştı... Yalınayak devam ettiler

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

 Sosyal medya bu Simpsons kehanetini konuşuyor! Sonbaharda savaş...

Sosyal medya bu Simpsons kehanetini konuşuyor! Sonbaharda savaş...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünü kapladılar! Göz gözü görmedi...Gökyüzünü kapladılar! Göz gözü görmedi...
Anahtar Kelimeler:
Hindistan dalga

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Günün Videosu

Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi
Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Balkonunda oturuyordu! Kafasına göktaşı düştü

Balkonunda oturuyordu! Kafasına göktaşı düştü

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Tatilde sevgilisini boğarak öldürdü! Mezar açıp gömdü

Tatilde sevgilisini boğarak öldürdü! Mezar açıp gömdü

Korkunç an! Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

Korkunç an! Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.