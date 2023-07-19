Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Uçan karıncalar şehirleri adeta istila etti! Gökyüzünü kapladılar... “Kıyamet alameti” olarak yorumlandı

Uçan karıncalar şehirleri adeta istila etti! Gökyüzünü kapladılar... “Kıyamet alameti” olarak yorumlandı

19.07.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Londra başta olmak üzere birçok şehirde uçan karınca sürülerinin istilası yaşandı. Kanatlı böcekler eş aramak için gökyüzüne çıkınca ortaya çıkan görüntüler herkesi korkuttu. Kimileri durumu “kıyamet alameti” olarak yorumlarken kimileri ise durumdan etkilenmeden günlük hayatına devam etti. Görüntüler sosyal medyada “Uçan Karınca Günü” ilan edilerek viral oldu.

İngiltere’de özellikle yaz aylarında kanatlı karıncaların uçarak gökyüzüne çıktıkları günler yaşanır. Genellikle genç karıncaların eş arayarak üremek için gökyüzüne çıktıkları anlar Temmuz ayının ortalarında yaşanır. Belirli bir tarih olmamasına rağmen uçan karıncaların gökyüzüne çıkması hava koşullarına göre şekillenir. 18 Temmuz’da yaşanan karınca sürülerinin uçarak gökyüzüne çıktıkları anlar İngiltere’de günün gündem maddesini oluşturdu.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

1

Bir sosyal medya kullanıcısı Londra sokaklarında karınca sürülerinin gökyüzüne doğru yaptıkları hareketleri kaydederek, “Görünüşe göre uçan karınca günü gibi! Yürüyüşe çıkmak için uygun bir gün mü?” notuyla ekledi.

2

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Dünya yeterince kıyameti hissetmediyse diye uçan karınca sürüleri Londra’ya indi” yorumunu yaptı.

3

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Kaldırımların her yerinde karıncalar var. Ezildiler ve vızıldıyorlar. Gerçekten bundan nefret ediyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir

Kıyamet alameti olarak yorumlandı! "Solucan yağmuru" meğerse...

Kıyamet alameti olarak yorumlandı! "Solucan yağmuru" meğerse...

 “Sperm sağma fabrikası” ülkeyi karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

“Sperm sağma fabrikası” ülkeyi karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

 Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

 Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

 Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

 Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü

Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü

 Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

 “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

“Görüntüm dondu” numarası yapınca...

 Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi

 Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

 Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Londra karınca

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Korkunç son! Parkta çimlerin arasında uyurken öldürüldü

Korkunç son! Parkta çimlerin arasında uyurken öldürüldü

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.