Uçan karıncalar şehirleri adeta istila etti! Gökyüzünü kapladılar... “Kıyamet alameti” olarak yorumlandı

İngiltere’de özellikle yaz aylarında kanatlı karıncaların uçarak gökyüzüne çıktıkları günler yaşanır. Genellikle genç karıncaların eş arayarak üremek için gökyüzüne çıktıkları anlar Temmuz ayının ortalarında yaşanır. Belirli bir tarih olmamasına rağmen uçan karıncaların gökyüzüne çıkması hava koşullarına göre şekillenir. 18 Temmuz’da yaşanan karınca sürülerinin uçarak gökyüzüne çıktıkları anlar İngiltere’de günün gündem maddesini oluşturdu.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Bir sosyal medya kullanıcısı Londra sokaklarında karınca sürülerinin gökyüzüne doğru yaptıkları hareketleri kaydederek, “Görünüşe göre uçan karınca günü gibi! Yürüyüşe çıkmak için uygun bir gün mü?” notuyla ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Dünya yeterince kıyameti hissetmediyse diye uçan karınca sürüleri Londra’ya indi” yorumunu yaptı.

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Kaldırımların her yerinde karıncalar var. Ezildiler ve vızıldıyorlar. Gerçekten bundan nefret ediyorum” dedi.