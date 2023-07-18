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Sosyal medya bu Simpsons kehanetini konuşuyor! Yeni savaşın adresini verdi: Kosova-Sırbistan... Sonbaharı işaret etti

18.07.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons (Simpsonlar) kahenetleriyle dünya genelinde gündem olmaya devam ediyor. Geleceği öngörme konusundaki başarısıyla fenomene dönüşen dizinin son kehaneti sosyal medyayı salladı. ABD'li gazeteci Natalie Morris, Simpsonlar’ın bir sahnesinin 2023 sonbaharında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğünü iddia etti.

Simpsonlar’ın Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, korona virüsü, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga’nın Super Bowl’da havaya uçması, Titan faciası hatta Kahramanmaraş depremini önceden bildiği iddia edilmişti. Dizinin Rusya-Ukrayna savaşını öngördüğünü de iddia eden sosyal medya kullanıcıları bu kez de Amerikalı gazeteci Natalie Morris’in sözleriyle yeniden gözlerini Simpsons kehanetlerine çevirdi.

SONBAHARI İŞARET ETTİ

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Amerikalı gazeteci Natalie Morris, katıldığı bir televizyon programında Simpsonlar’ın 2023 yılı için bir savaş kehanetini fark ettiğini dile getirdi. 2023 yılının sonbaharında Balkanlar’da çıkan bir savaşı içeren sahnelere yer verilen bölüm için Morris, “Kosova, Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova ve Sırbistan arasında bir savaş çıkacağını öngören bu sahnesini gördünüz mü? Uğursuz görünüyor” dedi.

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Morris, söz konusu sahnelerin 2005 yılında yayınlanan “Home Away From Homer” bölümüne ait olduğunu ve televizyonda yayınlandığını söyledi.

İLGİNÇ BİR DETAY DAHA

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Morris aynı bölümün ilginç bir detay daha barındırdığını söyledi. Aynı sahnede Simpsons ailesi sinema salonuna geldiğinde bir afişin önünde duruyor. Morris, “Aynı sahnede Simpsonlar sinemaya geliyor ve burada "Oppenheimer" filmini gösteriyorlar. Yıl 2023 ve Oppenheimer filmi gösteriliyor" diye konuştu.

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