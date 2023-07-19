Gelin düğün konuşması sırasında aldatan nişanlısının ihanetini ifşa etti! Davetlilerin önünde tek tek mesajları okudu

6 yıldır birliktelik yaşadıkları belirtilen çiften gelin adeta düğünden 1 gece önce nişanlısının kendisini aldattığını öğrendi. Düğünden bir gece önce tanımadığı bir kadının nişanlısıyla konuşmalarını ve birbirlerine gönderdikleri müstehcen fotoğrafları paylaşması üzerine gelin gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşları düğünü iptal etmesini söylerken gelin muhteşem bir intikam planı hazırladı. Sosyal medyadan aldatıldığını öğrendiğinde yaptığı intikam planını anlatan gelin gündem yaratmayı başardı.

“HAYALİMDEKİ ELBİSE ARTIK BİR KOSTÜMDÜ”

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada gelin, “Düğüne devam etmeye ve onu tüm davetlilerin gözü önünde rezil etmeye karar verdim. Koridorda yürüdüğümde ayaklarım geri geri gidiyordu. Hayalimdeki elbise artık bir kostümdü” dedi.

Davetlilerin önünde cep telefonunu çıkartan gelin “Bu düğün olmayacak” diyerek nişanlısının ihanet mesajlarını okudu. Ardından ise nişanlısı ve sevgilisinin birbirlerine gönderdikleri müstehcen fotoğrafları gösterdi.