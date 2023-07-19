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Gelin düğün konuşması sırasında aldatan nişanlısının ihanetini ifşa etti! Davetlilerin önünde tek tek mesajları okudu

19.07.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi gizli tutulan bir çiftin düğünü ihanetin ifşa edilmesinden sonra sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Nişanlısı ve gizli sevgilisinin arasındaki mesajların ve müstehcen fotoğrafların ekran görüntülerini alan gelin, aldatan müstakbel eşini düğün konuşması sırasında davetlilere ifşa etti. Gelin mesajları tek tek okudu ve fotoğrafları gösterdi.

6 yıldır birliktelik yaşadıkları belirtilen çiften gelin adeta düğünden 1 gece önce nişanlısının kendisini aldattığını öğrendi. Düğünden bir gece önce tanımadığı bir kadının nişanlısıyla konuşmalarını ve birbirlerine gönderdikleri müstehcen fotoğrafları paylaşması üzerine gelin gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşları düğünü iptal etmesini söylerken gelin muhteşem bir intikam planı hazırladı. Sosyal medyadan aldatıldığını öğrendiğinde yaptığı intikam planını anlatan gelin gündem yaratmayı başardı.

“HAYALİMDEKİ ELBİSE ARTIK BİR KOSTÜMDÜ”

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada gelin, “Düğüne devam etmeye ve onu tüm davetlilerin gözü önünde rezil etmeye karar verdim. Koridorda yürüdüğümde ayaklarım geri geri gidiyordu. Hayalimdeki elbise artık bir kostümdü” dedi.

Davetlilerin önünde cep telefonunu çıkartan gelin “Bu düğün olmayacak” diyerek nişanlısının ihanet mesajlarını okudu. Ardından ise nişanlısı ve sevgilisinin birbirlerine gönderdikleri müstehcen fotoğrafları gösterdi.

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