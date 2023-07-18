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Sıcaklıklar mevsim normallerini aştı! Kuşadası’nda asfalt eridi... Vatandaşların terlikleri asfalta yapıştı

18.07.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke genelinde mevsim normallerinin çok üzerine seyreden hava sıcaklıkları zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Kuşadası’nda asfalt eridi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşların terlikleri asfalta yapıştı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Türkiye kavurucu sıcaklıkların etkisindeyken vatandaşlar sıcaklıklarla mücadele etmeye devam ediyor. Son olarak Aydın’ın Kuşadası ilçesinde termometreler 40 derece ve üzerini gösterirken sıcaklıklara dayanamayan asfalt eridi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşların plaj terlikleri asfalta yapıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Vatandaşlar yolun ortasındaki eriyen asfalta yapışan terliklerini bırakarak yollarına yalınayak devam etti. O anlar sosyal medyada paylaşılırken binlerce izlenmeye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın asfalt terlik

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