Sıcaklıklar mevsim normallerini aştı! Kuşadası’nda asfalt eridi... Vatandaşların terlikleri asfalta yapıştı

Türkiye kavurucu sıcaklıkların etkisindeyken vatandaşlar sıcaklıklarla mücadele etmeye devam ediyor. Son olarak Aydın’ın Kuşadası ilçesinde termometreler 40 derece ve üzerini gösterirken sıcaklıklara dayanamayan asfalt eridi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşların plaj terlikleri asfalta yapıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Vatandaşlar yolun ortasındaki eriyen asfalta yapışan terliklerini bırakarak yollarına yalınayak devam etti. O anlar sosyal medyada paylaşılırken binlerce izlenmeye ulaştı.