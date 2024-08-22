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    4. Korkunç anlar! Nehirde tabak temizlerken timsah saldırıp diri diri yedi... "Ağzından çıkan bacaklarını gördüm"

    Korkunç anlar! Nehirde tabak temizlerken timsah saldırıp diri diri yedi... "Ağzından çıkan bacaklarını gördüm"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.08.2024 10:45
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    Endonezya'da 54 yaşındaki Halima Rahakbauw isimli bir kadın nehirde tabak temizlerken timsahın saldırısına uğradı. 4 metre uzunluğundaki timsah kadını nehre doğru sürükleyerek diri diri yedi. Yoldan geçen bir kişinin timsahın ağzındaki bacakları fark etmesi üzerine yerel halk hayvanı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Timsahın midesini kesen yetkililer insan kalıntılarına rastladıklarını söyledi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Endonezya'nın Maluka bölgesinin Wali Nehri kıyısında 54 yaşındaki Halima Rahakbauw isimli bir kadın tabak yıkamaya çalışırken timsahın saldırısına uğradı. Dehşete düşen tanık Ali Rahangmetan, Wali Köprüsü'nden geçerken suda bir kargaşa gördüğünü söyledi.

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    Dikkatli bir şekilde baktığında ise timsahın ağzından sarkan iki bacak olduğunu fark ettiğini ifade eden Rahangmetan, "Saat 10.30 sıralarında suda hareketlilik gördüm. Timsahın ağzında sadece bacakları görünüyordu. Emin olmak için arabamdan çıktım ve sonunda bunun bir timsah tarafından yenen bir insan olduğunu gördüm. Erkek mi kadın mı olduğunu anlayamadım. Kişinin sadece bacakları ve bağırsakları görünüyordu" dedi.

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    Rahangmetan'ın polise haber vermesi üzerine ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen Halima'yı bulmak için acil bir arama başlattı. Polis, yerel saatle 12.37'de dişi timsahı yakalamak için nehir kıyılarını taradı.

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    Polis timsahı vurmadan önce kadının cesedini yemeye devam ettiğini söyledi.

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    Köylüler daha sonra cesedi sürükleyerek kasabaya götürdüler ve keserek insan kalıntılarına ulaştılar.

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    Endonezya timsah
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