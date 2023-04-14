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  4. Korkunç anlar! Susması için arabanın arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükledi... Yetmedi bir de tazikli suyla ıslattı

Korkunç anlar! Susması için arabanın arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükledi... Yetmedi bir de tazikli suyla ıslattı

14.04.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrlanda’nın Cork kentinin Bishopstown bölgesi yakınlarındaki bir benzin istasyonunda kaydedilen görüntüler tepkilere neden oldu. İsmi açıklanmayan bir sürücünün benzin istasyonuna arabasının arkasına bağladığı köpeğiyle birlikte geldiği ve köpeğe tazikli su tuttuğu görüldü. İşkence görüntüleri sosyal medyada viral olurken adama dair soruşturma başlatıldı.

Korkunç anlar! Susması için arabanın arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükledi... Yetmedi bir de tazikli suyla ıslattı

İrlanda’da kaydedilen bir görüntüde ismi açıklanmayan bir adamın köpeğine yaptığı işkence anbean görüntülendi. Sürekli olarak havladığını iddia ederek köpeğine eğitim vermek istediğini ifade eden adam önce hayvanı bir iple arabasının arkasına bağladı. Ardından ise park ettiği benzin istasyonunda arabaları yıkamak için kullanılan tazikli suyu hayvana doğru tuttu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

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Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra kullanıcıların büyük bir bölümü hayvanın sağlığı konusunda endişelendiklerini dile getirdi. İsmi açıklanmayan adamın hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilirken sosyal medya kullanıcıları adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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sosyal medya İrlanda köpek

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