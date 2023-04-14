Korkunç anlar! Susması için arabanın arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükledi... Yetmedi bir de tazikli suyla ıslattı

İrlanda’da kaydedilen bir görüntüde ismi açıklanmayan bir adamın köpeğine yaptığı işkence anbean görüntülendi. Sürekli olarak havladığını iddia ederek köpeğine eğitim vermek istediğini ifade eden adam önce hayvanı bir iple arabasının arkasına bağladı. Ardından ise park ettiği benzin istasyonunda arabaları yıkamak için kullanılan tazikli suyu hayvana doğru tuttu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra kullanıcıların büyük bir bölümü hayvanın sağlığı konusunda endişelendiklerini dile getirdi. İsmi açıklanmayan adamın hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilirken sosyal medya kullanıcıları adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.