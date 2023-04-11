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Sahibi öldükten sonra devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Yoksunluk belirtileri yaşıyordu... Tedavi altına alındı

11.04.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Woodside bölgesinde 2 yaşındaki Labrador kırması ‘Coco’ adındaki bir köpek alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi altına alındı. Şişelerce alkol tüketen ve içmediğinde yoksunluk belirtileri yaşayarak öfkelenen köpeğin alkol alışkanlığını sahibinin ölümünün ardından kazandığı ifade edildi.

Sahibi öldükten sonra devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Yoksunluk belirtileri yaşıyordu... Tedavi altına alındı

İngiltere’de sahibinin ölümünün sonrasında derin bir üzüntü yaşayan Coco isimli bir köpek evde bulduğu alkolleri tüketmeye başladı. Alkol almadığında saldırgan davranışlar sergileyen Coco, tedavi amacıyla veterinerlik hizmetinin de verildiği bir barınağa alındı. Coco, 1 ay boyunca yoğun bir tedavi programına alındı.

SAKİNLEŞTİRİCİ KULLANDILAR

Yoksunluk belirtilerine bağlı olarak artan öfke nöbetlerini azaltmak için Coco’ya dört hafta boyunca sakinleştirici uyguladıklarını dile getiren hayvan barınağının yetkilisi, “Artık tehlikeyi atlattık. Artık normal bir köpek gibi davrandığı için çok mutluyuz. Henüz evlat edinilmeye hazır değil ve fiziksel olara iyileşmiş görünse de zihinsel olarak zaman zaman hala endişeli” dedi.

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