Korkunç havada 20 saat boyunca denizde mahsur kaldı! Enkaz parçasına tutunup mucizeyi başardı

20 Aralık Salı günü Warraber Adası'na geri dönmeyince, kayıp olduğu bildirilen ve polisler tarafından aranmaya başlanan 31 yaşındaki adamın kurtuluşu gündem oldu. Getullia Adası ile Sue Adası arasındaki Torres Boğazı'nda bir dalga tarafından teknesi alabora olduktan sonra 20 saat boyunca bir enkaz parçasına tutunarak hayatta kalan genç adam, kendisini bulan polisler tarafından "son derece şanslı" olarak nitelendirildi.

'MİLYONDA BİR'

Queensland Polisi, talihsiz adamın kurtarılmadan önce neredeyse bütün bir gün boyunca suda yüzdüğünü doğruladı. Yetkililer, adamın hayatta kalmasının mutlak bir mucize olduğunu söyledi. "O suda yüzmek ve oradaki canlıları tanımak ve yaklaşık 20 saat sonra hala orada hayatta olmak inanılmaz. Milyonda bir görülür." diye konuştular.

Ayrıca botunda hiçbir güvenlik ekipmanı ya da acil durum işaret fişeği gibi bir şey olmadığının da altını çizdiler.

ŞİMDİ GÜVENDE

Adamı bulmak için 20 Aralık Salı gecesi bir uçak gönderildi, ancak kötü hava nedeniyle arama durdurulmak zorunda kalındı çünkü aşırı şiddetli bir fırtına vardı. Ertesi sabah botunun alabora olduğu bölgenin yakınlarında görülen ve Thursday Adası'na götürülen adamın şu anda iyileşmekte olduğu bildirildi. Queensland Polisi "Morali gerçekten iyi ve ciddi bir rahatsızlığı yok.'' diye açıkladı.