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  4. Korkunç itiraf... İple boğularak öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Korkunç itiraf... İple boğularak öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

28.04.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da dün kan donduran bir cinayet işlendi. Cinayetin arkasındaki yabancı uyruklu kişiler operasyonla yakalandı. Tutuklanan kişiler Kerim Bozan'ı (24) iple öldürdüklerini itiraf ederken öldürmelerine gerekçe olarak da 'taciz'i gösterdiler.

Korkunç itiraf... İple boğularak öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kerim Bozan, dere yatağında ölü bulundu. Bozan'ın iple boğularak öldüğü belirlendi. Kamera kayıtlarından tespit edilen ve operasyonla yakalanan yabancı uyruklu Elizabeth O. (37) ile sevgilisi Hayder S. (31) cinayeti itiraf etti. Korkunç cinayete neden olarak ise Kerim Bozan'ın Elizabeth O.'yu taciz ettiğini öne sürdüler.

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Olay, önceki akşam Seydikemer ilçesinin Boğalar Mahallesi'nde meydana geldi. Atlıdere yol ayrımındaki dere yatağında bir kişiyi hareketsiz şekilde yatarken görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopside, iple boğularak öldüğü belirlenen kişinin, Kerim Bozan (24) olduğu belirlendi.

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KAMERA KAYITLARINDAN YABANCI UYRUKLU İKİ SEVGİLİ YAKALANDI

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayetle ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Kerim Bozan'ı son olarak İngiliz uyruklu Elizabeth O. (37) ile Irak uyruklu sevgilisi Hayder S. (31) ile birlikte görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine sevgili oldukları öğrenilen yabancı uyruklu Elizabeth O. (37) ile Hayder S. (31), Fethiye ilçe merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan iki sevgilinin jandarmadaki sorgulamalarında Bozan'ı, Elizabeth O.'yu rahatsız ettiği için öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen iki sevgili, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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