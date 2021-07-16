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Korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki imam nikahlı eşini öldürdü

16.07.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 17 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki imam nikahlı karısını bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki imam nikahlı eşini öldürdü

Balıkesir’de 17 yaşındaki imam nikahlı eşi tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki M.A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi, Maşat Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

S.Y. (17) ve M.A. (16) arasında tartışma çıktı. S.Y., M.A.’yı bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

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Ağır yaralı halde Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A., ilk müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisine sevk edildi. Ameliyata alınan M.A., kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheli S.Y. nöbetçi savcı talimatıyla gözaltına alındı.

Katil zanlısı S.Y. emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Balıkesir
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