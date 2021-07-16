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  4. Kumalık teklifini reddeden kuzenini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

Kumalık teklifini reddeden kuzenini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

16.07.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, kumalık talebini reddettiği kuzeni Emine Karakaş'ı (16) öldüren ve firariyken 161 gün sonra teslim olan Aslan Karakaş (37), mahkemece tutuklandı. Karakaş'ın ilk ifadesinde, olaydan sonra otostop yaparak Mardin'e kaçtığını ve öldürmek amacıyla ateş etmediğini söyledi.

Olay, 4 Şubat'ta, Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş, amcasının kızı Emine'yi kuma olarak almak istedi. Emine, kumalık talebini reddedince Karakaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Emine Karakaş, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 138 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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'KORKUTMAK İÇİN ATEŞ AÇTIM'

Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş, olayın ardından kayıplara karıştı. 161 gün boyunca aranan Karakaş, Bismil ilçesinde jandarma ekiplerine dün teslim oldu. Karakaş'ın, jandarmaya verdiği ifadesi ortaya çıktı. Karakaş, olayı planlayarak yapmadığını, anlık geliştiğini öne sürdü. Karakaş'ın, "Öldürmek maksadıyla değil korkutmak amaçlı ateş açtım. Olaydan sonra otostop yaparak Mardin'in Kızıltepe ilçesine geldim. Üzerime atılı suçları kabul ediyorum" dediği öğrenildi.

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TUTUKLANDI

Aslan Karakaş, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kumalığı kabul etmeyince öldürülmüştü! Emine Karakaş cinayetinde yeni gelişmeKumalığı kabul etmeyince öldürülmüştü! Emine Karakaş cinayetinde yeni gelişme

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır
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