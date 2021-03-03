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  4. Korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı, yeğenini bıçakladı

Korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı, yeğenini bıçakladı

03.03.2021 20:01 | Son Güncelleme:
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Korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı, yeğenini bıçakladı

Silivri'de cezaevinden izinli çıkan dayı, çay bahçesinde yeğenini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan çay bahçesinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

REHİN ALIP BIÇAKLADI

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen ve hırsızlıktan kaydı bulunan 44 yaşındaki V.A adli şüpheli, G., isimli yeğenini rehin aldıktan sonra sırtından ve kalçasından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa bir süre sonra yakalanarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DURUMU AĞIR

Bu sırada yaralı 21 yaşındaki yeğen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı yeğenin durumu ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(DHA)

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