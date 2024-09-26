Korkunç olay! Cinsel saldırıya uğrayan emekli kadının bacağı ve kaburgaları kırıldı... İnsan avı başlatıldı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Londra şehrinin Finchley bölgesinde bir soygunla bağlantılı olarak cinsel saldırı ihbarı yapıldı. Saldırıya uğrayan emekli kadının uğradığı cinsel saldırı sonucu bacağı ve kaburgaları kırıldı.

70'li yaşlardaki kurban, otobüsten inerken kimliği belirsiz bir adam tarafından takip edildi ve cinsel saldırıya maruz kaldı. Kurbanın banka kartları ile 20 bin sterlin (yaklaşık 911 bin 295 TL) değerindeki mücevherleri çalındı.

Kuzey Batı bölgesinin yerel soruşturma ekibinden PC Harry Morrice basına yaptığı açıklamasında saldırganın arandığı belirtilerek, "Bu, yaşlı bir kadının ciddi yaralanmalar geçirerek hastanede kalmasına neden olan son derece üzücü bir olaydı. Faili bulmaya kararlıyız ve sorumluları hesap vermeye çağırmak için bir dizi soruşturma yürütmeye devam ediyoruz.Şimdi kimliğini belirlemek istediğimiz bir adamın görüntüsünü yayınlıyoruz ve halktan yardım istiyoruz. Ayrıca, o sırada bölgede bulunan ve soygunu veya kaçan bir adamı görmüş olabilecek herkesten haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.