Plajda iki kadın cinsel saldırıya uğradı! Güvenlik kamerası görüntüleriyle saldırganlar ortaya çıktı... Rahat tavırları 'pes' dedirtti

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Brighton bölgesinde bir plajda ismi açıklanmayan 2 kadın cinsel saldırıya uğradı. Saldırganların üç kişi olduğu tahmin edilirken polis güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Dedektif Çavuş Paul Heal, "Kapsamlı soruşturmamız devam ederken iki kurbana özel eğitimli memurlar tarafından destek sağlanıyor. Bu olayların etrafındaki koşulları belirlemek ve sorumluların bulunup eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamak için çok sayıda soruşturma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.