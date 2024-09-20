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  4. Plajda iki kadın cinsel saldırıya uğradı! Güvenlik kamerası görüntüleriyle saldırganlar ortaya çıktı... Rahat tavırları 'pes' dedirtti

Plajda iki kadın cinsel saldırıya uğradı! Güvenlik kamerası görüntüleriyle saldırganlar ortaya çıktı... Rahat tavırları 'pes' dedirtti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.09.2024 14:19
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Birleşik Krallık'ın Brighton bölgesinde bir plajda ismi açıklanmayan iki kadın cinsel saldırıya uğradı. Polis ihbarın sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 3 saldırganı tespit etti. Saldırganların güvenlik kamerası görüntülerinde sergiledikleri rahat tavırlar tepkilere neden oldu.

Plajda iki kadın cinsel saldırıya uğradı! Güvenlik kamerası görüntüleriyle saldırganlar ortaya çıktı... Rahat tavırları 'pes' dedirtti

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Brighton bölgesinde bir plajda ismi açıklanmayan 2 kadın cinsel saldırıya uğradı. Saldırganların üç kişi olduğu tahmin edilirken polis güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

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Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Dedektif Çavuş Paul Heal, "Kapsamlı soruşturmamız devam ederken iki kurbana özel eğitimli memurlar tarafından destek sağlanıyor. Bu olayların etrafındaki koşulları belirlemek ve sorumluların bulunup eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamak için çok sayıda soruşturma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

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cinsel saldırı
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