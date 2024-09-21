Kocasını arabada başka bir kadınla yakaladı! İhaneti gören eş öfkeden deliye döndü... "Hayatımı mahvettin"

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'da sokak ortasında evli bir çift arasında ihanetten kaynaklı olarak hareketli dakikalar yaşandı. Kocası Marcelo Serra'yı arabasında başka bir kadınla yakalayan eş Gabrielle Kienan adeta sinir krizi geçirdi. Aracın kapısını açarak kocasına ve sevgilisine saldıran kadın bir yandan da "Hayatımı mahvettin" diye bağırdı.

Yoldan geçenler duruma müdahale etmek isteyince Kienan onlara da tepki göstererek tartıştı. O anlar saniye saniye sosyal medyadan paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzlediğim en kötü durum. O kadının yerinde olmak istemezdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Büyük bir travma" yorumunu yaptı.