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Korkunç olay! Elbisesi kapıya takıldı, otobüsün altında feci şekilde can verdi... O anlar saniye saniye kaydedildi

23.09.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Diyarbakır'da meydana geldi. 71 yaşındaki Nuran Nerede isimli yaşlı kadının elbisesi otobüsten indiği sırada otomatik kapıya takıldı. Şoförün otobüsü hareket ettirmesiyle aracın altında kalan Nerede, feci şekilde can verdi. Yaşananlar sonrasında yoğun tepki alan sürücü ise polis merkezine sığındı. Kan donduran anlar saniye saniye kaydedildi.

Korkunç kaza, öğleden sonra Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Durağa yanaşan belediye otobüsünün şoförü, yolcuları indirdi. Bu sırada otomatik orta kapıya elbisesi takılan Nuran Nerede, eliyle uyarmak için araca vurdu. Ancak durumu fark etmeyen sürücü hareket edince Nuran Nerede, otobüsün altında kaldı. Tepkiler üzerine sürücü M.D. kaçarak polis merkezine sığındı.

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CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Nuran Nerede'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nuran Nerede'nin cansız bedeni, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürülürken, bazı kişilerin otobüse saldırması üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilen cadde, trafiğe kapatıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Nuran Nerede'nin elbisesini ve terliklerini aldı. Otobüs ise bölgeye gelen başka sürücü tarafından götürüldü.

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Kaza güvenlik kamerasına yansırken, M.D.'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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BELEDİYE OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Bugün saat 15.45 sularında, Büyükşehir Belediyemize ait A3 hattımızda çalışan 21 BF 101 plakalı yolcu otobüsümüz Ofis semti Kasaplar Durağı'nda yolcu indirdiği sırada elim bir kaza gerçekleşmiştir. Hastaneye kaldırılan vatandaşımız N.N. sağlık ekiplerimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştır. Kaza sonrası otobüs şoförümüz M.D. vatandaşlarımızın tepkisi nedeniyle karakola sığındığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz." (DHA)

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