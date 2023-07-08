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Korkunç olay! Karısının boşanma davası açtığını öğrendi... Öfkeden deliye dönen adam çocuklarının gözü önünde benzin döküp yaktı

08.07.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrlanda’da yaşayan 61 yaşındaki Thomas Rainey isimli bir adam karısının boşanma davası açtığını öğrenince öfkeden deliye döndü. Çocuklarının gözü önünde karısının üzerine benzin döken adam boşanmak isteyen eşini yaktı. Olayın ardından Rainey çıkartıldığı mahkemede 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İrlanda’daki Country Derry bölgesinde yaşayan 61 yaşındaki Thomas Rainey isimli bir adam karısının boşanmak için dava açtığını öğrenince çok sinirlendi. Karısının eşyalarını toplayarak evden ayrılmak için hazırlık yaptığı sırada Rainey, onu durdurdu ve çocuklarının gözü önünde önce benzinle ıslattı ardından ise ateşe verdi.

ISLAK HAVLUYLA MÜCADELE ETTİLER

6 çocuk annesi kadının tüm vücudu alevlerle kaplanırken çocukları onu su ve ıslak havlu yardımıyla söndürmeye çalıştı. Genç kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının vücudunun %90’nın yanıklarla kaplı olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İrlanda boşanma davası

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