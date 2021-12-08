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Korkunç olay! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken trenin altında kaldı

08.12.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yolcu treninin çarptığı bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Korkunç olay! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken trenin altında kaldı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bereketli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke-Denizli seferini yapan yolcu treni, demiryolunun karşısına geçmek isteyen 46 yaşındaki Ali Hoş’a çarptı.

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ali Hoş’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

MAKİNİST GÖZALTINA ALINDI

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ali Hoş’un cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trenin makinisti ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)


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Aydın Nazilli
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