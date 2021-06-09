Korkunç olayın detaylarını anlattı, mahkeme salonu buz kesti

Olay, geçen yıl 2 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Seyfetullah Söylemez yanındaki arkadaşları Barış Şimşek ve Cevdet Dinar ile saat 02.00 sıralarında bir süre nikahsız yaşadığı Seher Aslan Özkurt'un evinin önüne geldi. Söylemez, Şimşek ile yanında getirdiği demir kesme makası ile binaya girip, Özkurt'un dairesine girdi. Söylemez ile arkadaşı evde bulunan Özkurt ile ilk eşinden olan 2 çocuğunun ellerini plastik kelepçe ile bağlayıp, cep telefonlarını ve Özkurt'un altın yüzüğünü aldı. Ardından da Özkurt'u dövmeye başladı. Bir fırsatını bulan Özkurt, dama çıkıp komşularından yardım istedi. Ancak peşinden gelen Söylemez, kadını saçından tutup sürükleyerek getirdiği merdiven boşluğunda başına tabancayla ateş etti. Seher Aslan Özkurt olay yerinde yaşamını yitirdi, Söylemez ve Şimşek kaçtı. Cinayetin ardından geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, Barış Şimşek ve Cevdet Dinar'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Firari cinayet şüphelisi Seyfetullah Söylemez ise henüz yakalanamadı.

İDDİANAME HAZIRLANDI Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında, 'Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten öldürme', 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından hazırlanan iddianame Mersin Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, yapılan olay yeri incelemesinde, Söylemez'in yanında getirdiği demir kesme makası ile binanın giriş kapısını kırarak, içeri girip dama çıktığı, damdan 10'uncu kattaki dairenin balkonuna halat sarkıttığı ve açık olan balkon kapısından Özkurt'un evine girdiğinin tespit edildiği vurgulandı. Davanın görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Barış Şimşek ve Cevdet Dinar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Özkurt'un ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. 'GECE EVE GİRİP BAŞIMIZA TABANCA DAYADILAR' Duruşmada dinlenen Özkurt'un kızı C.C., "Gece odadaki sese uyandım. Uyandığımda tabanca anlıma dayalıydı. Seyfetullah annemin üzerine atlayarak ellerini, ayaklarını bağladı. Benim de ellerimi ayaklarımı bağladılar. Evde bulunan cep telefonlarımızı aldılar. Evin her yerini aradılar. Hava aydınlandı. Damdaki komşulardan ses gelince Seyfetullah anneme televizyoncunun geldiğini söylemesini istedi. Annem kapıdan çıktı, arkasından Seyfetullah tabancayı alarak çıktı. Damdakilerin Seyfetullah'a, 'git buradan' diye bağırdığını duydum, annem de 'bırak saçımı' diyordu. Daha sonra silah sesini duydum. Yanımızdaki kişi kaçarak dışarı çıktı. Ben de kapıyı kilitledim arkasından. Balkona çıkarak yardım istedim. Hepsinden şikayetçiyim" dedi.