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Bebeğe zarar verir diye koronavirüs aşı olmadı, bu fotoğraf kahretti! ''Melek bebek annesiz büyüyecek''

26.01.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de bebeğine zarar gelir düşüncesiyle aşı olmayan 19 yaşındaki Selma Arslan koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Vefat etmeden önce kızına Melek Mira adını koyan Arslan gözyaşları arasında toprağa verildi. Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz vefat eden Arslan'ın mezar taşına bağlı olan tülbendinin görselini paylaşarak, 'Mardin’de hava karlı ve soğuk. Fakat içimizi üşüten kar değil; 19 yaşındaki gebe, aşısız kaybettiğimiz annemiz' diyerek anne adaylarının aşı olmasını istedi.

Bebeğe zarar verir diye koronavirüs aşı olmadı, bu fotoğraf kahretti! ''Melek bebek annesiz büyüyecek''

Mardin'in Nusaybin ilçesinde oturan hamile Selma Arslan, doğum sancıları başlayınca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğum servisine alınan Selma Arslan, kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğuna 'Melek Mira' ismini veren genç annenin koronavirüse yakalandığı belirlendi. Anne tedaviye alınırken, sağlık durumu iyi olan Melek Mira, ayrı odaya gözlem altında tutuldu.

DOĞUMDAN SONRA DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Doğumdan sonra yapılan tedavilere cevap vermeyen Arslan'ın durumu ağırlaştı. Yoğun bakımda bir süre tedavisi süren genç anne Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Bebek ise ailesine teslim edildi. Arslan, yakınları tarafından hastaneden alınarak gözyaşları arasında Nusaybin Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Selma Arslan'ın, bebeğine zarar gelir diye koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

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''İÇİMİZİ ÜŞÜTEN KAR DEĞİL''

Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, vefat eden Arslan'ın mezar taşına bağlı olan tülbendinin görselini paylaşarak, "Mardin’de hava karlı ve soğuk. Fakat içimizi üşüten kar değil; 19 yaşındaki gebe, aşısız kaybettiğimiz annemiz. Ve annesiz büyüyecek Melek bebek. Gerçekten acımız tarifsiz. Değerli anne adaylarımız, gebe hanımefendiler lütfen aşı olalım; çocuklarımızın size çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

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KAYKAKAMIN EŞİ BEBEĞİ ZİYARET ETTİ

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın eşi Nigar Kayabaşı, doğum sonrasında vefat eden genç annenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Minik Melek Mira'yı kucağına alarak bir süre seven Kayabaşı, miniğin kendilerine emanet olduğunu ifade etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mardin
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