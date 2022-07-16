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Koronavirüs BA.5 varyantı nedir? BA.5 belirtileri nelerdir?

16.07.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs BA.5 varyantı, son dönemlerde Covid-19 vakala sayılarının artmasıyla gündemde yer aldı. Koronavirüs BA.5 varyantını duyan vatandaşlar internette sorgulamaya başladı. Covid-19 virüsünden sonra pek çok varyant türemişti. Şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant olarak bilinen Koronavirüs BA.5 varyantının belirtileri merak ediliyor. İşte Koronavirüs BA.5 varyantı hakkında detaylar..

Koronavirüs BA.5 varyantı nedir? BA.5 belirtileri nelerdir?

BA.5 varyantı, pandeminin başlamasından yaklaşık iki buçuk yıl sonra ortaya çıktı.
Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra BA.5 varyantı etkili olmaya başladı. Koronavirüs belirtileri omicron alt varyantı BA.5'in kendisini
göstermesiyle uzmanlar tarafından değerlendirildi. Peki Koronavirüs BA.5 varyantı nedir? BA.5 belirtileri nelerdir? İşte detaylar!

KORONAVİRÜS BA.5 VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Koronavirüs BA.5 varyantında öksürük, ateş, burun akıntısı, yorgunluk gibi semptomlar yeni varyantın belirtileri arasında yer alıyor.

BA.5 varyantının daha hızlı yayıldığı ve aşılara karşı da daha dirençli olduğu öğrenildi.
Uzmanlar BA.4 ya da BA.5 ile enfekte olan kişilerin Delta veya koronavirüsün diğer varyantları ile enfekte olanlara kıyasla tat ve koku duyularını kaybetme veya nefes darlığı yaşama olasılıklarının daha düşük olduğunu belirtiyor.

New York Times'ta yer alan habere göre, bu varyantın beş temel semptomu;

-Öksürük

-Burun akıntısı

-Boğaz ağrısı

-Yorgunluk

-Baş ve kas ağrıları

BA.5 VARYANTI GÜN GÜN BELİRTİLER

0. GÜN

Enfeksiyon, koronavirüs bulaşmış biriyle yakın temastan sonra başlar. Bir kişi konuştuğunda, şarkı söylediğinde, öksürdüğünde veya hapşırdığında, Covid parçacıkları taşıyan tükürük damlacıkları etrafa salınır. Virüs miktarı duruma göre değişiklik gösterir.

1'İNCİ 2. VE 3. GÜN: KULUÇKA

Sars-CoV-2 vücudumuzun ilk hücrelerini istila etmeyi başardıktan sonraki adım, etki alanını genişletmek.

İstila edilen her hücre binlerce kopya saldıkça, virüs organizmada daha çok ilerliyor. Virüsün varlığının tespit edilemediği bu sessiz evrim dönemi kuluçka olarak biliniyor.

Brezilya'daki Todos pela Saude Enstitüsü'nde bilimsel araştırmacı olan Virolog Anderson F. Brito, "Yeni varyantların kuluçka süresinin azaldığını fark ettik" diyor.

4. VE 14. GÜN: SEMPTOMLARIN BAŞLANGICI VE GELİŞMESİ

Virüs üst solunum yollarında, yani burun, ağız ve boğazda ilerlerken, sonunda ona karşı saldırı başlatan bağışıklık sistemiyle karşılaşır.

İlk savunma hattı, Çin'deki Zhejiang Üniversite Hastanesi'nde iki araştırmacı tarafından 2021'de yayımlanan bir makalede detaylandırıldığı gibi nötrofiller, monositler ve "doğal öldürücüler" olarak adlandırılan hücreleri içerir.

Zamanla, viral istilaya daha organize şekilde karşılık veren T lenfositleri ve antikorları serbest bırakan B lenfositleri gibi diğer bağışıklık birimleri devreye girer.

15. GÜN VE SONRASI: BİTİŞ

Koronavirüs ile ilk temastan yaklaşık iki hafta sonra, bağışıklık sistemi genellikle "savaşı kazanır". Aşılar buna yardımcı oluyor, çünkü vücudun savunma mekanizmasının patojenle temas etmeden önce bile onunla savaşmak için "eğitilmesini" sağlar.

Bazı durumlarda ise, virüs akciğer gibi hayati organlara ulaşmayı başararak ciddi iltihabi durumlara yol açar. Bu durumlar genellikle acil müdahale gerekir ve ölüm riski yükselir. Bununla birlikte, iyileşen hastalar için bile semptomların aylarca, hatta yıllarca sürdüğü uzun süreli Covid riski var.

Bu durum hala belirsiz olsa da, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüslü kişilerin yüzde 13,3'ünün semptomlarının bir ay veya daha uzun süre devam ettiğini tahmin ediyor.

Ayrıca CDC'ye göre, hastaneye gitmesi gereken Covid hastalarının yüzde 30'undan fazlası altı ay sonra hala yorgunluk ve nefes alma sorunlarından kaygı ve eklem ağrısına kadar çeşitli rahatsızlıklar yaşıyor.

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