Koronavirüs Endonezya'yı alt üst etti, Hindistan'ı geçtiler! Ülkedeki sanatçılar tabut yapıyor

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, sağlık sistemini çökme noktasına getiren son derece bulaşıcı Delta mutasyonunun yol açtığı yeni dalgayla mücadele ediyor. Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 56 757 vaka bildirildi.

SALGININ YENİ MERKEZİ

Delta varyantıyla virüsün boyutunun son altı hafta içinde hızla tırmandığı ülkede son 24 saatte bildirilen vaka ile Hindistan'ı geçtiği ve Asya'da salgının yeni merkezi haline geldiği ifade edildi.

Öte yandan Java adasındaki şehirlerdeki hastanelerin dolduğu hastaların geri çevrildiği, mezarlık çalışanlarının defin işlemleri için hava kararana kadar çalıştığı bildirildi.. Resmi kayıtlara göre, pandemi başladığından bu yana yaklaşık 70.000 kişi öldü ancak halk bunun gerçek rakamlar olmadığı düşüncesinde.

SANATÇILAR TABUT YAPIYOR

Ülkede fotoğrafçı ve sanatçı kimliğiyle tanınan Herlambang Yudho Darmo, 57 yaşındayken tabut yapmayı öğreneceğini hiç düşünmemişti. Artık panellerin uzunluğunu ve genişliğini uygun fiyatlı tabutlar yapmak için ahşabın kaç milimetre kalınlığında olması gerektiğini ezbere biliyor.

Ölüm sayısının artmasıyla ülkede tabut sıkıntısının yaşanmasının ardından böyle bir girişimde bulunan halk, toplanan bağışlarla günde 30 kadar tabut yapıyor.

''BİRBİRİMİZE YARDIM ETMEK DNA'MIZDA VAR''

Sağlık tesisleri çökerken ve Covid hastaları tıbbi tedavi bulmakta zorlanırken, topluluklar birbirine destek olmaya çalışıyor. 46 yaşındaki koordinatör Alif Iman Nurlambang, ''İlk başta oksijen hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Oksijen deposundaki görevlilerden tankların nasıl kullanılacağını öğrendik. Bunu kaydettik ve daha sonra bu videoyu sosyal medyamızda paylaştık çünkü birçok ailenin de bu bilgiye ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. İnsanlara yardım etmeye odaklanmak istiyoruz, yardımlaşmak DNA'mızda var'' şeklinde konuşuyor.



