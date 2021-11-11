Koronavirüs kısıtlamaları sırasında doğan bebeğin ilk kelimesi sosyal medyada ilgi gördü

34 yaşındaki Leanne Howlett, doğum yaptıktan kısa bir süre sonra koronavirüs kısıtlamaları başladı. Kısıtlamalar nedeniyle kızının sosyalleşme imkanının olmadığını dile getiren Howlett, küçük Miley’in konuşmayı öğrenirken yanında sadece ebevyenlerinin ve bir köpeğin olduğundan söz etti. Miley ise diğer çocuklar arasında popüler olan ilk kelimelerden birini seçmek yerine bambaşka bir sözcüğü ağzından çıkarttı. Küçük kızın ilk kelimesi maske oldu.

“BİR YAŞINA KADAR BİZDEN BAŞKA KİMSEYİ GÖRMEDİ”

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle kızı Miley’in 1 yaşına kadar kendilerinden başka kimseyi görmediğini ifade eden Howlett, “Bir gecede bütün sosyalleşme alanımız kesildi. 1 yaşına geldiğinde ilk kez bizim dışımızda insanları görmeye başladı. İlk görüştüklerinde de bütün herkeste maske vardı. Sanırım kızımın ilk kelimesinin maske olmadı tamamen bu durumdan kaynaklanıyor” dedi.



