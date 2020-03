Koronavirüs nedeniyle Galatasaray Beşiktaş maçı seyircisiz mi oynanacak, açıklama var mı?

Türkiye’de ilk koronavirüs hastasının tespiti ile ilgili açıklama sonrası yetkililer harekete geçti. Bilim kurulu bugün toplanıyor ve kalabalıkların bir araya geldiği yerler ve organizasyonlarla ilili atılacak adımlara karar verilecek. Örneğin Galatasaray Beşiktaş maçı seyircisiz mi oynanacak merak ediliyor. Buna hafta sonu oynanacak maçlar da dahil. İşte Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun maçlarla ilgili açıklamaları...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Hafta sonunda oynanacak olan futbol maçlarının seyircisiz oynanmasıyla ilgili yaşanan tartışmalar üzerine de konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi gündemimizde değil. Başakşehir’in yarın Kopenhag maçı var. Planlandığı gibi devam edecek. Gelişmelerle ilgili an be an bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Tüm insanlığın hızlı şekilde bunu atlatmasını temenni ediyorum” dedi.

BU HAFTA SONU SÜPER LİG’DE HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

13.03.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

13.03.2020 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.