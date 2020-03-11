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Koronavirüs nedeniyle Galatasaray Beşiktaş maçı seyircisiz mi oynanacak, açıklama var mı?

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.03.2020 12:27 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir koronavirüs hastasının tespit edilmesi ile birlikte yetkililerden art arda açıklamalar geliyor. En son Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu maçların seyircisiz oynanıp oynanmayacağına dair açıklamalarda bulundu. Peki Galatasaray Beşiktaş maçı seyircisiz mi oynanacak? İşte detaylar...

Koronavirüs nedeniyle Galatasaray Beşiktaş maçı seyircisiz mi oynanacak, açıklama var mı?

Türkiye’de ilk koronavirüs hastasının tespiti ile ilgili açıklama sonrası yetkililer harekete geçti. Bilim kurulu bugün toplanıyor ve kalabalıkların bir araya geldiği yerler ve organizasyonlarla ilili atılacak adımlara karar verilecek. Örneğin Galatasaray Beşiktaş maçı seyircisiz mi oynanacak merak ediliyor. Buna hafta sonu oynanacak maçlar da dahil. İşte Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun maçlarla ilgili açıklamaları...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Hafta sonunda oynanacak olan futbol maçlarının seyircisiz oynanmasıyla ilgili yaşanan tartışmalar üzerine de konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi gündemimizde değil. Başakşehir’in yarın Kopenhag maçı var. Planlandığı gibi devam edecek. Gelişmelerle ilgili an be an bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Tüm insanlığın hızlı şekilde bunu atlatmasını temenni ediyorum” dedi.

BU HAFTA SONU SÜPER LİG’DE HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

13.03.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

13.03.2020 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

14.03.2020 14:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

14.03.2020 17:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

14.03.2020 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

15.03.2020 13:30 HES KABLO KAYSERİSPOR - BTC TURK YENİ MALATYASPOR

15.03.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

15.03.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

16.03.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

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