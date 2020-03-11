Koronavirüs nedeniyle Galatasaray Beşiktaş maçı seyircisiz mi oynanacak, açıklama var mı?

Türkiye’de ilk koronavirüs hastasının tespiti ile ilgili açıklama sonrası yetkililer harekete geçti. Bilim kurulu bugün toplanıyor ve kalabalıkların bir araya geldiği yerler ve organizasyonlarla ilili atılacak adımlara karar verilecek. Örneğin Galatasaray Beşiktaş maçı seyircisiz mi oynanacak merak ediliyor. Buna hafta sonu oynanacak maçlar da dahil. İşte Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun maçlarla ilgili açıklamaları...
Hafta sonunda oynanacak olan futbol maçlarının seyircisiz oynanmasıyla ilgili yaşanan tartışmalar üzerine de konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi gündemimizde değil. Başakşehir’in yarın Kopenhag maçı var. Planlandığı gibi devam edecek. Gelişmelerle ilgili an be an bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Tüm insanlığın hızlı şekilde bunu atlatmasını temenni ediyorum” dedi.
13.03.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
13.03.2020 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
14.03.2020 14:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
14.03.2020 17:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
14.03.2020 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
15.03.2020 13:30 HES KABLO KAYSERİSPOR - BTC TURK YENİ MALATYASPOR
15.03.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
15.03.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
16.03.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
TFF'den koronavirüs için toplantı kararı
Koray Günter'ten koronavirüs açıklaması
Milan'da koronavirüs kararı!
Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar
TFF'den kulüplere flaş hakem çağırısı
Beşiktaş aradığı kaleciyi Hollanda'da buldu
Dortmund - Schalke maçıma koronavirüs engeli
Arda Turan'dan halı saha açıklaması
Adem Büyük, Beşiktaş derbisinde kadroda olacak mı?
Galatasaray'dan suç duyurusu
Augsburg'da Herrlich dönemi
Trabzon'da hedef liderlik
Vedat Muriqi için flaş iddia
Garry Rodrigues'ten mesaj
İtalya'da tüm spor faaliyetleri durduruldu!
Trabzonspor'dan TFF'ye flaş başvuru