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  4. Koronavirüs olması engel tanımadı! Ailesiyle yılbaşı yemeği yemek için ilginç bir yol seçti

Koronavirüs olması engel tanımadı! Ailesiyle yılbaşı yemeği yemek için ilginç bir yol seçti

01.01.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’ta yaşayan Crista LaRock isimli bir kadın, yılbaşından bir gece önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Crista LaRock, aile yemeğini kaçırmamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Şeffaf bir balonun içine yerleşen LaRock, güvenli bir şekilde ailesi etkinliğe katılabilmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Koronavirüs olması engel tanımadı! Ailesiyle yılbaşı yemeği yemek için ilginç bir yol seçti

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan binlerce kişi yeni yılı karantinada geçirmek zorunda kaldı. Ancak New York’ta yaşayan genç bir kadın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra yılbaşı planını iptal etmek yerine ilginç bir kostümle aile yemeğine katıldı. Şeffaf bir plastik balon içinde aile yemeğine katılan LaRock’un kız kardeşi, “Kız kardeşim koronavirüse yakalandı ama yine de onu tatil planımıza güvenli bir şekilde dahil etmek istedik” dedi.

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MİLYONLAR İZLEDİ

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TikTok hesabından aile yemeğinin videosunu paylaşan Crista LaRock’un gönderisi 9.9 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Başına bir şapka takan, akşam yemeğini yerken eldiven kullanan ve dolap büyüklüğündeki plastik bir çadırın içinde görüntülenen Crista LaRock’un eğlenceli halleri sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Bazı kullanıcılar uygulamayı güvenli bulmadıklarını söylerken bazıları ise kendilerinin de aynı yöntemi kullanabileceklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) sosyal medya
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