Koronavirüs Şeyma Subaşı’nın tatillerini fena vurdu

Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra İtalyan Dj Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı sık sık yurt dışına yaptığı seyahatlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Boşandıktan sonra tatil masraflarını nasıl karşılayacağı merak edilen Şeyma Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı ile boşanma anlaşmasına “tatil” şartını eklemeyi ihmal etmedi. Boşanma anlaşmasına göre Şeyma Subaşı kızı Melisa ile çıkacağı üç tatilin masraflarını Acun Ilıcalı karşılıyor. Sevgilisi Guido ile çıktığı tatillerde ise erkek arkadaşının kendisine kuruş ödetmediğini söyleyen Şeyma Subaşı’nın seyahatlerini koronavirüs pandemisi olumsuz yönde etkiledi. Pandemi nedeniyle Türkiye’de kalan Subaşı durumla ilgili sosyal medya hesabında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Seyahatlerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı ilk defa yaz tatilinin çoğunu ülkesinde geçirdiğini söyledi.

“KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM”

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yurt dışında tatil yapamayan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa ile birlikte soluğu Ege sahillerinde aldı. Çeşme-Bodrum arasında yazın tadını çıkartan Şeyma Subaşı kızı Melisa ile olan tatil pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Yeni oluşturduğu plaj ve giyim giyim markası “Babe Activewear” ile gündeme gelen Subaşı tatil fotoğrafının altına, “Yazın çoğunu daha önce kendi ülkemde geçirmemiştim. Hiç şikayet etmiyorum! Muhteşem bir ülkede yaşıyoruz. Kendimi çok şanslı hissediyorum” notunu düştü. Şeyma Subaşının kızıyla paylaştığı pozlar kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni topladı. Subaşı’nın İngilizce olarak yaptığı açıklamasını eleştiren takipçilerinden “Türkçe yaz, biz Türkçe biliyoruz” yorumları yağdı.



