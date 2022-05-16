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Koronavirüs sonrası için korkutan uyarı: 5 milyon insanda görülecek!

16.05.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon insanda koronavirüs sonrası vücutta devam eden şikayetlerden oluşan klinik tabloların gözükeceğini söyledi. "En kısa sürede bu hastalık gurubu için bir tedavi şablonu oluşturulmalı” diyen Şener, koronavirüs sonrasında hastaların mutlaka bir check-up kontrolünden geçmesi gerektiğini belirtti.

Koronavirüs sonrası için korkutan uyarı: 5 milyon insanda görülecek!

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Post/Long Covid 19 sempozyumuna ev sahipliği yaptı. Koronavirüs sonrası vücutta devam eden şikayetlerden oluşan klinik tabloların konuşulduğu sempozyuma konuşmacı olarak katılan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “CDC’nin (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 5 milyon insanda bu klinik tablolar gözükecek. En kısa sürede bu hastalık gurubu için bir tedavi şablonu oluşturulmalı” dedi.

"HER 10 KİŞİDEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR"

Koronavirüs enfeksiyonunun hastalık sonrasında vücutta bir takım hasarlar bıraktığına dikkat çeken Şener, “Bu süreç 3 aydan uzun sürüyorsa Post Covid, ortalama 4-12 hafta arasında devam ediyorsa Long Covid dediğimiz klinik bir tablodan bahsediyoruz. Önümüzdeki zaman diliminde Türkiye’de ciddi anlamda bu hastalık gurubunun önem kazanacağını düşünüyorum. Çünkü DSÖ’nün belirlediği rakamlara göre Covid-19 enfeksiyonunu atlatmış olan her 10 kişiden bir tanesinde Post/Long Covid tablosu görülüyor. Bu rakamlara göre, dünya üzerinde Covid-19’a yakalanan yaklaşık 500 milyon kişiden 50 milyonunun, Türkiye’de ise 15 milyon kişiden 1,5 milyonunun bu tablo ile karşı karşıya olacağı anlamına geliyor. CDC’nin rakamlarına göre ise bu oran yüzde 30’lara çıkıyor. Bu oranı temel alacak olursak ise 5 milyon insanın bu grupta olacağı ön görülüyor” dedi.

CHECK-UP ÖNERİLİYOR

Covid 19 sonrası şikâyeti devam eden hastaların yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Şener, “Covid 19 sonrası özellikle beyinde hatırlama güçlüğü, konuşma güçlüğü, algı zorluğu gibi şikâyetler göze çarpıyor. Kalpte ise çarpıntının eşlik ettiği nefes darlığı, çabuk yorulma, kızarıklık gibi klinik tablolar gözüküyor. Solunum sisteminde ise devam eden öksürük, öksürük nöbetleri ve nöbetlerden sonra davam eden akciğerde parankimal ciddi hasar görülüyor. Kas iskelet sisteminde ise geçmeyen yorgunluk, ağrı, kas krampları gibi tablolar ile karşı karşıya kalınıyor. Bu yüzden Covid 19 sonrasında hastaların mutlaka bir check-up kontrolünden geçmesini öneriyoruz” diye konuştu.

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Covid 19 sonrası şikayeti olan kişilerin yüzergezer bir hastalık gurubuna benzeten Şener, “Bu şikayeti olan kişiler kardiyolojiye, göğüs hastalıklarına, nörolojiye, enfeksiyon hastalıklarına, fizik tedaviye gidiyor. Bu hasta gurubunu daha somut parametrelerle daha somut değerlendirerek bir tedavi şablonu oturtmak mümkün. Bizim iddiamız bu tip sempozyumlarla bilgi paylaşımı yaparak hem Sağlık Bakanlığı nezdinde hem de hastaneler nezdinde bu tedavi şablonunu oluşturmak” açıklamasında bulundu.

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Türkiye’de birincisi düzenlenen Post/Long Covid 19 sempozyumuna ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren İEÜ Medical Park Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Terek Ece ise, Post/Long Covid ile ilişkili olarak bağırsak sağlığının ve bağırsaktaki mikroorganizmaların bu süreçte önemli rol oynadığına dair bir konuşma gerçekleştirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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