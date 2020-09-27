Koronavirüse dikkat çekmek için 2 bin 450 maske ile duvar kapladı

Odunpazarı ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi tarihi evlerin bulunduğu bölgede Eskişehir Oda Sanat Galeri bünyesinde çalışmalarını sürdüren fotoğraf sanatçısı Özlem Kanat Örneksoy, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için maskelerle bir çalışma yaptı. Adına ‘Restorasyon’ adını verdiği çalışmasında sanat galerisinin bulunduğu sokaktaki bir duvarı 2 bin 450 cerrahi maskeyi birleştirerek kaplayan Örneksoy, bunu bir açık hava sergisi haline getirdi.

Duvarı kapladıkları maske çalışmasını 8 sanatçı arkadaşıyla birlikte planladıklarını ifade eden Özlem Kanat Örneksoy, “Tamamı Eskişehirli sanatçılardan oluşuyor. Adı ‘Abnormal’ yani normal olmayan anlamında. Bu süreçte bütün sanatçıların pandemi dönemindeki üretimlerinden yola çıkıldı ve herkes bir şey üretti. Pandeminin kendi üzerindeki etkisi nasılsa o anlamda işler ürettiler. Ben de dışarıda bir iş yapmak istedim çünkü kamusal sanatı önemsiyorum. Herhangi bir statü ya da ayrım olmadan herkesin dikkatini çeken bir iş oldu aslında. Gelip bakıyorlar ve nasıl diktiniz bunları diyorlar. Pek çok kişiye ulaşma şansımız oluyor. Restorasyon, aslını özünü koruyarak tekrar inşa etme, ayakta kalmasını sağlama anlamında olduğu için bizler de acaba bu pandemi sürecinden sonra ne kadar aslımızı, özümüzü koruyarak bu pandemi sürecini atlatacağız sorusunu sormak istedim sanatseverlere” dedi.